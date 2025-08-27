0

La Tinka de HOY, miércoles 27 de agosto: ver resultados, jugada ganadora y pozo millonario

La Tinka regresa con un emocionante sorteo este miércoles 27 de agosto, que sorteará su pozo millonario de más de 40 millones de soles. ¿Acertarás las bolillas?

Angie De La Cruz
Conoce cuál será la jugada ganadora del sorteo La Tinka de este miércoles 27 de agosto.
Conoce cuál será la jugada ganadora del sorteo La Tinka de este miércoles 27 de agosto. | Composición: Líbero/ Intralot
COMPARTIR

El sorteo La Tinka está causando revuelo en todo el país, ya que su pozo millonario de S/ 40,042.048 podría reventar hoy, miércoles 27 de agosto, si algún afortunado participante logra acertar las seis bolillas principales. ¿Serás tú? En esta nota de Líbero podrás seguir el juego en vivo desde la señal de América Televisión, a partir de las 10:50 p. m. y toda la información que debes conocer.

Mira los últimos resultados de La Tinka del domingo 24 de agosto.

PUEDES VER: Resultados La Tinka, 24 de agosto | Jugada ganadora del pozo millonario y más premios

¿A qué hora se realiza el sorteo de La Tinka?

El sorteo de La Tinka se realiza dos veces por semana, específicamente los miércoles y domingos, y siempre comienza a las 22:50 (10:50 p.m.).

Resultados del último sorteo La Tinka, 24 de agosto

  • Pozo millonario: 12 - 37 - 16 - 8 - 22 - 17 | No hay ganador
  • Sí o sí: 27 (93 ganadores que se dividirán 50 mil soles)
  • Boliyapa: 7 | 2 ganadores se dividirán los 50 mil soles.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar el premio de La Tinka?

Si el premio es de hasta S/ 5.000, tienes un plazo de 180 días calendario desde el día del sorteo y caduca completamente si no se cobra dentro de ese plazo. En caso, del valor entre S/ 5.000 y menos de S/ 1.000, es de 30 días calendario desde el sorteo y S/ 1.000 o más, el plazo es de 90 días calendario desde el sorteo.

Plan de premios de La Tinka

  • 6 Aciertos: Pozo millonario
  • Sí o Sí: S/. 50,000
  • 5 aciertos + Boliyapa: S/. 50,000
  • 5 aciertos: S/. 5,000:
  • 4 aciertos + Boliyapa: S/. 500
  • 4 aciertos: S/. 100
  • 3 Aciertos + Boliyapa: S/. 50
  • 3 Aciertos: S/. 10
  • 2 Aciertos + Boliyapa: S/. 5
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Sinuano Día y Noche del martes 26 de agosto: resultados ganadores de la lotería

  2. Horóscopo de hoy, miércoles 27 de agosto de 2025: predicciones de Josie para cada signo

  3. Novia de Miguel Trauco le realiza fiesta sorpresa por su cumpleaños: jugadores peruanos asistieron

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano