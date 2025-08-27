- Hoy:
La Tinka de HOY, miércoles 27 de agosto: ver resultados, jugada ganadora y pozo millonario
La Tinka regresa con un emocionante sorteo este miércoles 27 de agosto, que sorteará su pozo millonario de más de 40 millones de soles. ¿Acertarás las bolillas?
El sorteo La Tinka está causando revuelo en todo el país, ya que su pozo millonario de S/ 40,042.048 podría reventar hoy, miércoles 27 de agosto, si algún afortunado participante logra acertar las seis bolillas principales. ¿Serás tú? En esta nota de Líbero podrás seguir el juego en vivo desde la señal de América Televisión, a partir de las 10:50 p. m. y toda la información que debes conocer.
¿A qué hora se realiza el sorteo de La Tinka?
El sorteo de La Tinka se realiza dos veces por semana, específicamente los miércoles y domingos, y siempre comienza a las 22:50 (10:50 p.m.).
Resultados del último sorteo La Tinka, 24 de agosto
- Pozo millonario: 12 - 37 - 16 - 8 - 22 - 17 | No hay ganador
- Sí o sí: 27 (93 ganadores que se dividirán 50 mil soles)
- Boliyapa: 7 | 2 ganadores se dividirán los 50 mil soles.
¿Cuánto tiempo tengo para reclamar el premio de La Tinka?
Si el premio es de hasta S/ 5.000, tienes un plazo de 180 días calendario desde el día del sorteo y caduca completamente si no se cobra dentro de ese plazo. En caso, del valor entre S/ 5.000 y menos de S/ 1.000, es de 30 días calendario desde el sorteo y S/ 1.000 o más, el plazo es de 90 días calendario desde el sorteo.
Plan de premios de La Tinka
- 6 Aciertos: Pozo millonario
- Sí o Sí: S/. 50,000
- 5 aciertos + Boliyapa: S/. 50,000
- 5 aciertos: S/. 5,000:
- 4 aciertos + Boliyapa: S/. 500
- 4 aciertos: S/. 100
- 3 Aciertos + Boliyapa: S/. 50
- 3 Aciertos: S/. 10
- 2 Aciertos + Boliyapa: S/. 5
