Resultados La Tinka de HOY, miércoles 20 de agosto: mira los números ganadores, sorteo y pozo millonario
La Tinka realizará un nuevo sorteo con un pozo millonario de más de S/ 37 millones. ¿A qué hora juega y dónde ver en vivo? AQUÍ te contamos toda la información.
La Tinka se realizará HOY, miércoles 20 de agosto del 2025, desde las 10:50 p. m. mediante la transmisión de América Televisión y YouTube. Si quieres poner a prueba tu suerte, conoce desde qué hora comenzará el sorteo, dónde ver el juego EN VIVO y a cuánto asciende el pozo millonario que se viene acumulando desde hace varias semanas.
Resultado de la Tinka domingo 17 de agosto 2025
- Pozo millonario: 34 - 11 - 39 - 7 - 26 - 27 | No reventó el pozo
- Sí o sí: 22 | 1 ganador
- Boliyapa: 37 | 0 ganador
¿A qué hora juega La Tinka?
Los sorteos de La Tinka se realizan todos los miércoles y domingos a las 10:50 p.m. (hora local). Recuerda que puedes comprar tu jugada hasta aproximadamente las 8:50 p.m. del mismo día del sorteo.
¿En qué canal ver el sorteo de La Tinka?
América Televisión, canal 4 de señal abierta, transmite todos los sorteos de La Tinka, tanto los domingos como los miércoles, desde las 10:50 p.m. Adicionalmente, puedes ver la transmisión en vivo en las redes sociales, como Facebook y YouTube, a través de los canales oficiales de la lotería.
¿Cuál es el pozo millonario para hoy de La Tinka?
El pozo millonario acumulado para el sorteo de La Tinka del miércoles 20 de agosto de 2025 es de S/ 37,056,770. Cabe destacar que como el domingo 17 de agosto, no hubo ganador, el monto se incrementó a este elevado monto, que puede ser tuyo si en caso logras acertar las seis bolillas ganadoras.
Plan de premios de La Tinka
- 6 Aciertos: Pozo millonario
- Sí o Sí: S/. 50,000
- 5 aciertos + Boliyapa: S/. 50,000
- 5 aciertos: S/. 5,000:
- 4 aciertos + Boliyapa: S/. 500
- 4 aciertos: S/. 100
- 3 Aciertos + Boliyapa: S/. 50
- 3 Aciertos: S/. 10
- 2 Aciertos + Boliyapa: S/. 5
