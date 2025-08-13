Últimos resultados de La Tinka HOY, miércoles 13 de agosto: jugada ganadora y pozo millonario

La Tinka de HOY, miércoles 13 de agosto del 2025 tiene un pozo millonario de S/ 35,002.453, que puede ser tuyo si logras acertar las seis bolillas ganadoras del sorteo. ¿A qué hora se juega, cuáles son los premios y dónde ver los últimos resultados en vivo? Respondemos todas tus dudas en esta nota de Líbero. ¡Te deseamos suerte!

Resultado de La Tinka 10 de agosto 2025

Jugada ganadora: 24, 46, 29, 19, 25, 47 | No reventó el 'Pozo millonario'

24, 46, 29, 19, 25, 47 | No reventó el 'Pozo millonario' 'Sí o Sí': 3 | Tres ganadores

3 | Tres ganadores 'Boliyapa': 26 | Un ganador.

¿A qué hora se juega el sorteo La Tinka?

El sorteo de La Tinka en Perú se realiza dos veces por semana, los miércoles y domingos, y empieza a las 10:50 p.m. (hora peruana).

¿En qué canal ver La Tinka?

El sorteo de La Tinka se transmite en vivo por América Televisión (Canal 4 en señal abierta) todos los miércoles y domingos a las 22:50 horas. Además, también puedes verlo en la página web oficial, Facebook Live y YouTube.

¿Qué ganó con 4 aciertos en la Tinka?

Accede a la lista de premios del sorteo La Tinka, que puedes ganar de acuerdo a la cantidad de aciertos que tengas. Desde dos aciertos más boliyapa obtienes dinero en efectivo:

6 Aciertos: Pozo millonario de S/ 30'779,537

Pozo millonario de S/ 30'779,537 Sí o Sí: S/. 50,000

S/. 50,000 5 aciertos + Boliyapa: S/. 50,000

S/. 50,000 5 aciertos: S/. 5,000:

S/. 5,000: 4 aciertos + Boliyapa: S/. 500

4 aciertos: S/. 100

3 Aciertos + Boliyapa: S/. 50

S/. 50 3 Aciertos: S/. 10

S/. 10 2 Aciertos + Boliyapa: S/. 5

¿Cómo se juega La Tinka?

Jugar La Tinka es sencillo y se basa en elegir combinaciones de números para acertar el sorteo y ganar premios. Si logras atinar 6 números de los 50 disponibles en el sorteo principal, podrás obtener el pozo millonario.

Compra tu boleto en agencias autorizadas o la web oficial

en agencias autorizadas o la web oficial Elige 6 números del 1 al 50 (puedes hacerlo manualmente o con la opción al azar).

del (puedes hacerlo manualmente o con la opción al azar). Paga tu jugada (precio mínimo: S/ 5.00 por combinación simple).

(precio mínimo: S/ 5.00 por combinación simple). Guarda el comprobante o verifica tu jugada online.

¿Cuáles son los números que más salen en la Tinka?

Revisa cuántas veces fueron extraídas cada una de las 50 bolillas en el sorteo de la Tinka en lo que va del 2025. Estas estadísticas te ayudarán a saber qué números puedes marcar.

Revisa las estadísticas del sorteo La Tinka. | Imagen: Intralot

¿Cómo funciona la Boliyapa de La Tinka?

La Boliyapa de La Tinka es como un 'bonus' que te da la oportunidad de ganar premios adicionales, aunque no aciertes los 6 números principales. Se sortea después de las 6 bolillas principales y si tu combinación incluye ese número, y además tienes aciertos en las bolillas principales, ganas un premio mayor que el normal.