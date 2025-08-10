0
LO ÚLTIMO
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

Resultados La Tinka HOY, domingo 10 de agosto: últimos números ganadores del 'Pozo Millonario'

Mira AQUÍ los últimos números ganadores de la jugada ganadora, 'Sí o Sí' y 'Boliyapa'. El 'Pozo Millonario' supera los 33 millones de soles.

Roxana Aliaga
Mira los resultados de La Tinka del domingo 10 de agosto.
Mira los resultados de La Tinka del domingo 10 de agosto. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
COMPARTIR

La Tinka está de regreso HOY, domingo 10 de agosto, y tiene un 'Pozo Millonario' de 33,553,421 soles. Miles de personas buscan ganar el dinero de la lotería peruana, por ello, no dudan en participar en esta edición. Si eres uno de ellos, entonces estás en la nota indicada, porque conocerás los resultados de la jugada ganadora, 'Sí o Sí' y 'Boliyapa'.

Mira los números ganadores de la jugada ganadora, 'Sí o Sí' y 'Boliyapa'.de La Tinka

PUEDES VER: La Tinka del miércoles 6 de agosto | Números ganadores de la jugada ganadora, 'Sí o Sí y 'Boliyapa'

Resultados La Tinka HOY, domingo 10 de agosto

  • Número ganador de la jugada ganadora: PENDIENTE
  • Número ganador de 'Sí o Sí': PENDIENTE
  • Número ganador de 'Boliyapa': PENDIENTE

¿A qué hora juega La Tinka?

La Tinka juega a las 10:50 p.m. Las personas que está participando en esta edición podrán conocer los resultados a partir de la hora establecida por Intralot. La transmisión EN VIVO se realiza por América TV, La Tinka YouTube y la web del Diario Líbero.

Últimos resultados de La Tinka

Conoce los últimos resultado de La Tinka y así podrás escoger las bolillas que más han salido. De esta manera tendrás más oportunidades de ganar los diferentes premios.

Resultados de La Tinka.

¿Cómo comprar La Tinka por Internet?

Las personas deben saber que pueden comprar La Tinka por Internet. Los pasos a seguir son sumamente sencillos. ¡Toma nota!

  • Ingresa a este LINK
  • Luego debes recargar saldo.
  • Tienes que escoger si jugarás de manera regular o comprar Combos Tinkeros.
  • Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.
  • Si quieres, puedes realizar más jugadas en la zona B, C y D.
  • También puedes elegir la opción "Al Azar".
  • Una vez escogidos los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último seleccionas la opción "Finalizar tu compra".

¿Hasta qué hora se puede comprar La Tinka?

Según la información brindada por Intralot, las personas pueden jugar La Tinka hasta las 8:50 p.m. No dudes en comprar tu ticket, porque tú puedes ser el nuevo millonario con más de 33 millones de soles que tiene el premio mayor.

Premios de La Tinka

Los premios de La Tinka han cautivado a miles de personas, y si quieres conocer cuáles son, entonces revisa el siguiente listado.

  • 6 Aciertos: Pozo millonario de 30'779,537 soles
  • Sí o Sí: 50,000 soles
  • 5 aciertos + Boliyapa: 50,000 soles
  • 5 aciertos: 5,000 soles
  • 4 aciertos + Boliyapa: 500 soles
  • 4 aciertos: 100 soles
  • 3 Aciertos + Boliyapa: 50 soles
  • 3 Aciertos: 10 soles

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Horóscopo de hoy, domingo 10 de agosto | Tarot y predicciones de Josie Diez Canseco

  2. Ana Siucho y su potente mensaje tras confirmarse su regreso a Lima: "No cambias..."

  3. Lotería Boyacá del sábado 9 de agosto | Último resultado, lista de premios y más del sorteo 4584

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano