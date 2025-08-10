La Tinka está de regreso HOY, domingo 10 de agosto, y tiene un 'Pozo Millonario' de 33,553,421 soles. Miles de personas buscan ganar el dinero de la lotería peruana, por ello, no dudan en participar en esta edición. Si eres uno de ellos, entonces estás en la nota indicada, porque conocerás los resultados de la jugada ganadora, 'Sí o Sí' y 'Boliyapa'.

Resultados La Tinka HOY, domingo 10 de agosto

Número ganador de la jugada ganadora: PENDIENTE

Número ganador de 'Sí o Sí': PENDIENTE

Número ganador de 'Boliyapa': PENDIENTE

¿A qué hora juega La Tinka?

La Tinka juega a las 10:50 p.m. Las personas que está participando en esta edición podrán conocer los resultados a partir de la hora establecida por Intralot. La transmisión EN VIVO se realiza por América TV, La Tinka YouTube y la web del Diario Líbero.

Últimos resultados de La Tinka

Conoce los últimos resultado de La Tinka y así podrás escoger las bolillas que más han salido. De esta manera tendrás más oportunidades de ganar los diferentes premios.

Resultados de La Tinka.

¿Cómo comprar La Tinka por Internet?

Las personas deben saber que pueden comprar La Tinka por Internet. Los pasos a seguir son sumamente sencillos. ¡Toma nota!

Ingresa a este LINK

Luego debes recargar saldo.

Tienes que escoger si jugarás de manera regular o comprar Combos Tinkeros.

Elige tu jugada de 6 números de un total de 48 bolillas.

Si quieres, puedes realizar más jugadas en la zona B, C y D.

También puedes elegir la opción "Al Azar".

Una vez escogidos los números, haces clic en la opción "Comprar" y por último seleccionas la opción "Finalizar tu compra".

¿Hasta qué hora se puede comprar La Tinka?

Según la información brindada por Intralot, las personas pueden jugar La Tinka hasta las 8:50 p.m. No dudes en comprar tu ticket, porque tú puedes ser el nuevo millonario con más de 33 millones de soles que tiene el premio mayor.

Premios de La Tinka

Los premios de La Tinka han cautivado a miles de personas, y si quieres conocer cuáles son, entonces revisa el siguiente listado.