Lotería Nacional de Costa Rica de HOY, domingo 10 de agosto: resultados del sorteo JPS y números ganadores
La Lotería Nacional de Costa Rica regresa este domingo 10 de agosto y AQUÍ podrás saber toda la información sobre el popular juego de la JPS.
La Lotería Nacional de Costa Rica es un juego de azar administrado por la Junta de Protección Social (JPS), una institución estatal que destina las utilidades obtenidas a financiar programas sociales, y que este domingo 10 de agosto regresa con nueva edición para premiar a los afortunados participantes.
¿Qué salió en la lotería de hoy de Costa Rica?
- Resultado del primer premio: PENDIENTE
- Resultado el segundo premio: PENDIENTE
- Resultados del tercer premio: PENDIENTE
¿Qué número cayó en la lotería del 3 de agosto?
Revisa los resultados del sorteo de la Lotería Nacional de Costa Rica del domingo 3 de agosto de 2025, que correspondió al Sorteo Nº 4 861:
- Primer premio: número 45, serie 175, con un monto de aproximadamente ₡ 175 000 000
- Segundo premio: número 61, serie 524, con un valor cercano a ₡ 30 000 000
- Tercer premio: número 49, serie 139, por un importe de unos ₡ 14 000 000
¿A qué hora juega la Lotería Nacional en Costa Rica?
El sorteo tiene lugar todos los domingos a las 7:30 p. m. (hora local de Costa Rica) y se transmite en vivo por Canal 13, así como en las redes sociales y el sitio web de la JPS. Los resultados completos se difunden en línea pocos minutos después.
¿Cuál es el premio mayor de la Lotería Nacional de Costa Rica?
El premio mayor de la Lotería Nacional de Costa Rica corresponde al primer premio, y el monto puede variar dependiendo del sorteo. Es decir, la cantidad que recibe quien acierta el primer premio—varía según el sorteo, pero en el caso del 3 de agosto alcanzó los ₡175 millones por emisión.
|Premio
|Valor bruto (₡)
|Valor neto estimado (₡)
|Premio Mayor
|₡160,000,000
|₡106,240,000
|Segundo Premio
|₡50,000,000
|₡33,200,000
|Tercer Premio
|₡20,000,000
|₡13,280,000
|Reintegro
|₡2,000
|₡2,000
¿Qué número sale más en la Lotería Nacional de Costa Rica?
Según estadísticas recientes basadas en los últimos sorteos, para el primer premio, la terminación más frecuente es el 0, con 146 apariciones, seguida por el 1 (125) y el 3 (119) y en el segundo premio, la terminación más común es el 1, con 135 apariciones, seguida por el 8 (134) y el 0 (123).
