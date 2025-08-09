Resultados Lotería de Boyacá de HOY, 9 de agosto de 2025 EN VIVO: números ganadores del último sorteo 4584

La Lotería de Boyacá realizará su último sorteo 4584 HOY, sábado 9 de agosto de 2025, por lo que si estás pensando en participar del juego colombiano, AQUÍ podrás acceder a toda la información. ¿Qué número cayó, a qué hora juega y dónde puedo ver en vivo? Esa y más preguntas le respondemos para que pueda acceder al premio mayor de $15.000 millones.

¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá el 2 de agosto de 2025?

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá en Colombia, para el sábado 2 de agosto de 2025 fue 8038, correspondiente a la serie 009.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se realiza todos los sábados por la noche, y el sorteo del Premio Mayor suele comenzar entre las 10:40 p.m. y las 10:42 p.m. (hora de Colombia).

Billete del sorteo 4584 de la Lotería de Boyacá del sábado 9 de agosto.

¿Dónde puedo ver la Lotería de Boyacá?

El sorteo de la Lotería de Boyacá se puede sintonizar mediante diversas plataformas: Canal Trece (Colombia) es la emisora oficial que transmite el sorteo en señal abierta de televisión, pero también se transmite en vivo vía YouTube en el canal 'Resultados de loterías y Chances en Colombia'.

¿Cuál es el plan de premios de la Lotería de Boyacá?