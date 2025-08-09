Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 9 de agosto: últimos números ganadores del sorteo 4584

La Lotería de Boyacá es uno de los juegos más populares de Colombia. HOY, sábado 9 de agosto, se está realizando una nueva edición a favor de miles de ciudadanos que buscan ganar el premio mayor de 15,000 millones de pesos colombianos. Si quieres conocer los últimos resultados del sorteo 4584 y a qué hora juega, solo revisa las próximas líneas.

Resultado Lotería de Boyacá HOY, sábado 9 de agosto

Número ganador del Premio Mayor: -

- Serie del Premio Mayor: -

¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá del sábado 2 de agosto?

Las personas deben saber que el número ganador del Premio Mayor de la Lotería de Boyacá fue 8035 con la serie 009. Solo un participante logró ganar los 15,000 millones de pesos colombianos.

Número ganador de la Lotería de Boyacá.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá comienza a las 10:40 de la noche (Hora Bogotá), pero el sorteo del Premio Mayor comienza a las 10:45 aproximadamente. Por ello, debes seguir en directo juego que se realiza todos los sábados de cada semana.

¿Dónde ver la Lotería de Boyacá EN VIVO?

Si quieres ver los resultados de la Lotería de Boyacá EN VIVO, solo tienes que sintonizar el Canal 13 o ingresar al canal de YouTube '7Noticias'. Además, la web del Diario Líbero te brindará el minuto a minuto del juego colombiano.

Estadísticas de la Lotería de Boyacá: números que más han salido

A continuación, podrás conocer cuáles son los números que más han caído en la Lotería de Boyacá y así puedas ganar el premio mayor de 15,000 millones de pesos colombianos. ¡Mucha suerte!

COMBINACIONES APARICIONES 5605 1 8794 1 7975 1 0619 1 3859 1 4351 1 3640 1 4930 1 4848 1 8151 1 6611 1 1551 1 2585 1 5622 1 6543 1

Premios de la Lotería de Boyacá

Revisa cuáles son los premios que puedes llegar a ganar si logras acertar los números de la Lotería de Boyacá. ¡Mucha suerte!