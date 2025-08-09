0
Perú vs Colombia EN VIVO HOY por Copa Panamericana de Vóley

Resultados Lotería de Boyacá HOY, sábado 9 de agosto: últimos números ganadores del sorteo 4584

Mira AQUÍ los últimos resultados de la Lotería de Boyacá HOY, y conoce si ganaste el Premio Mayor de 15,000 millones de pesos colombianos.

Roxana Aliaga
Revisa los últimos resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 9 de julio.
Revisa los últimos resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 9 de julio. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
La Lotería de Boyacá es uno de los juegos más populares de Colombia. HOY, sábado 9 de agosto, se está realizando una nueva edición a favor de miles de ciudadanos que buscan ganar el premio mayor de 15,000 millones de pesos colombianos. Si quieres conocer los últimos resultados del sorteo 4584 y a qué hora juega, solo revisa las próximas líneas.

Checa los resultados de la Lotería Boyacá del sábado 2 de agosto en Colombia.

Resultado Lotería de Boyacá HOY, sábado 9 de agosto

  • Número ganador del Premio Mayor: -
  • Serie del Premio Mayor: -

¿Qué número cayó en la Lotería de Boyacá del sábado 2 de agosto?

Las personas deben saber que el número ganador del Premio Mayor de la Lotería de Boyacá fue 8035 con la serie 009. Solo un participante logró ganar los 15,000 millones de pesos colombianos.

Número ganador de la Lotería de Boyacá.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá comienza a las 10:40 de la noche (Hora Bogotá), pero el sorteo del Premio Mayor comienza a las 10:45 aproximadamente. Por ello, debes seguir en directo juego que se realiza todos los sábados de cada semana.

¿Dónde ver la Lotería de Boyacá EN VIVO?

Si quieres ver los resultados de la Lotería de Boyacá EN VIVO, solo tienes que sintonizar el Canal 13 o ingresar al canal de YouTube '7Noticias'. Además, la web del Diario Líbero te brindará el minuto a minuto del juego colombiano.

Estadísticas de la Lotería de Boyacá: números que más han salido

A continuación, podrás conocer cuáles son los números que más han caído en la Lotería de Boyacá y así puedas ganar el premio mayor de 15,000 millones de pesos colombianos. ¡Mucha suerte!

COMBINACIONESAPARICIONES
5605 1
87941
79751
06191
38591
43511
36401
49301
48481
81511
66111
15511
25851
56221
65431

Premios de la Lotería de Boyacá

Revisa cuáles son los premios que puedes llegar a ganar si logras acertar los números de la Lotería de Boyacá. ¡Mucha suerte!

  • Premio Mayor: $ 15.000.000.000 COP (valor bruto del billete completo)
  • Premio Fortuna: $ 1.000.000.000 COP
  • Premio Alegría: $ 400.000.000 COP
  • Premio Ilusión: $ 300.000.000 COP
  • Premio Esperanza: $ 100.000.000 COP
  • Premios Berraquera: 4 premios de $ 50.000.000 COP cada uno
  • Premios Optimismo: 15 premios de $ 20.000.000 COP cada uno
  • Premios Valentía: 36 premios de $ 10.000.000 COP cada uno

