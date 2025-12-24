Sinuano Día HOY, miércoles 24 de diciembre: últimos números ganadores del sorteo colombiano
AQUÍ podrás ver los últimos números ganadores del Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 24 de diciembre, porque tú puedes ser uno de los ganadores.
Hoy, miércoles 24 de diciembre, se realiza un nuevo sorteo del Sinuano Día y Noche. Miles de participantes buscan ganar el juego de la lotería colombiano previo a Navidad. Si eres uno de ellos, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque puedes ser uno de los afortunados.
Resultado Sinuano Día y Noche de HOY, 24 de diciembre: Últimos números ganadores del sorteo
¿Cuáles son los premios Sinuano Día y Noche?
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
¿Quiénes pueden jugar el Sinuano Día y Noche?
Solo las personas mayores de 18 años pueden jugar el Sinuano Día y Noche.
¡Sigue el minuto a minuto del Sinuano Día y Noche!
Sigue el minuto a minuto del Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 24 de diciembre.
¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche del martes 23 de diciembre?
Diversas personas que participaron en el Sinuano Día y Noche del martes 23 de diciembre lograron ganar diversos premios. A continuación, podrás conocer cuáles son los números ganares de la edición.
- Número ganador del Sinuano Día: 4158 - 7
- Número ganador del Sinuano Noche: 4686 - 6
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
El sorteo colombiano Sinuano se juega diariamente en dos horarios: la edición "Día" a las 2:30 p.m. y la edición "Noche" a las 10:30 p.m. Cabe destacar que los domingos y festivos el turno nocturno se adelanta a las 8:30 p.m.
Estadísticas del Sinuano Día y Noche
Analizar los resultados históricos es una excelente estrategia para aumentar tus posibilidades. Te presentamos una recopilación de los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano Día y Noche.
|Sinuano Día
|Sinuano Noche
|3 - 607 veces
|1 - 15 veces
|4 - 595 veces
|6 y 0 - 12 veces cada uno
|3 - 585 veces
|9 - 16 veces
|2 - 618 veces
|8 - 17 veces
|-
|4 - 16 veces
