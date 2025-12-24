Sinuano Día HOY, miércoles 24 de diciembre: últimos números ganadores del sorteo colombiano

Hoy, miércoles 24 de diciembre, se realiza un nuevo sorteo del Sinuano Día y Noche. Miles de participantes buscan ganar el juego de la lotería colombiano previo a Navidad. Si eres uno de ellos, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque puedes ser uno de los afortunados.

Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta. 09:57 ¿Quiénes pueden jugar el Sinuano Día y Noche? Solo las personas mayores de 18 años pueden jugar el Sinuano Día y Noche. 09:39 ¡Sigue el minuto a minuto del Sinuano Día y Noche! Sigue el minuto a minuto del Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 24 de diciembre.

¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche del martes 23 de diciembre?

Diversas personas que participaron en el Sinuano Día y Noche del martes 23 de diciembre lograron ganar diversos premios. A continuación, podrás conocer cuáles son los números ganares de la edición.

Número ganador del Sinuano Día: 4158 - 7

Número ganador del Sinuano Noche: 4686 - 6

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano Sinuano se juega diariamente en dos horarios: la edición "Día" a las 2:30 p.m. y la edición "Noche" a las 10:30 p.m. Cabe destacar que los domingos y festivos el turno nocturno se adelanta a las 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

Revisa la lista de premios del Sinuano Día y Noche, porque podrás conocer cuáles son los montos que puedes ganar en el sorteo de la lotería colombiana.

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

Estadísticas del Sinuano Día y Noche

Analizar los resultados históricos es una excelente estrategia para aumentar tus posibilidades. Te presentamos una recopilación de los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano Día y Noche.