Sinuano Día HOY, miércoles 24 de diciembre: últimos números ganadores del sorteo colombiano

AQUÍ podrás ver los últimos números ganadores del Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 24 de diciembre, porque tú puedes ser uno de los ganadores.

Roxana Aliaga
Resultados del sorteo Sinuano Día y Noche del miércoles 24 de diciembre.
Resultados del sorteo Sinuano Día y Noche del miércoles 24 de diciembre. | Composición: Líbero/ Roxana Aliaga
Hoy, miércoles 24 de diciembre, se realiza un nuevo sorteo del Sinuano Día y Noche. Miles de participantes buscan ganar el juego de la lotería colombiano previo a Navidad. Si eres uno de ellos, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque puedes ser uno de los afortunados.

Resultados Sinuano Día y Noche del martes 23 de diciembre

Resultado Sinuano Día y Noche de HOY, 24 de diciembre: Últimos números ganadores del sorteo

10:21
24/12/2025

¿Cuáles son los premios Sinuano Día y Noche?

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
09:57
24/12/2025

¿Quiénes pueden jugar el Sinuano Día y Noche?

Solo las personas mayores de 18 años pueden jugar el Sinuano Día y Noche.

09:39
24/12/2025

¡Sigue el minuto a minuto del Sinuano Día y Noche!

Sigue el minuto a minuto del Sinuano Día y Noche de HOY, miércoles 24 de diciembre.

¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche del martes 23 de diciembre?

Diversas personas que participaron en el Sinuano Día y Noche del martes 23 de diciembre lograron ganar diversos premios. A continuación, podrás conocer cuáles son los números ganares de la edición.

  • Número ganador del Sinuano Día: 4158 - 7
  • Número ganador del Sinuano Noche: 4686 - 6

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

El sorteo colombiano Sinuano se juega diariamente en dos horarios: la edición "Día" a las 2:30 p.m. y la edición "Noche" a las 10:30 p.m. Cabe destacar que los domingos y festivos el turno nocturno se adelanta a las 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

Revisa la lista de premios del Sinuano Día y Noche, porque podrás conocer cuáles son los montos que puedes ganar en el sorteo de la lotería colombiana.

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

Estadísticas del Sinuano Día y Noche

Analizar los resultados históricos es una excelente estrategia para aumentar tus posibilidades. Te presentamos una recopilación de los números más frecuentes en los sorteos del Sinuano Día y Noche.

Sinuano DíaSinuano Noche
3 - 607 veces1 - 15 veces
4 - 595 veces6 y 0 - 12 veces cada uno
3 - 585 veces9 - 16 veces
2 - 618 veces8 - 17 veces
-4 - 16 veces
