Resultado Sinuano Día HOY, martes 23 de diciembre, EN VIVO: últimos números ganadores del sorteo colombiano

HOY, martes 23 de diciembre, se está realizando un nuevo juego del Sinuano Día y Noche. Esta popular lotería colombiana cuenta con diversos premios y tú puedes ser uno de los beneficiarios. Por ello, te diremos los últimos resultados de esta edición.

Resultado del Sinuano Día y Noche del martes 23 de diciembre: últimos números ganadores 11:15 ¿A qué hora juega el Sinuano Día HOY? El Sinuano Día HOY juega a las 2:30 p.m. 10:26 ¿Cuándo es el próximo juego del Sinuano Día y Noche? El próximo juego del Sinuano Día y Noche será el martes 24 de diciembre. 09:45 ¿Quiénes pueden jugar el Sinuano Día y Noche? Solo las personas mayores de 18 años pueden jugar en Sinuano Día y Noche. 09:18 ¡Sigue el sorteo Sinuano Día y Noche de HOY! AQUÍ podrás conocer todos los detalles del Sinuano Día y Noche del martes 23 de diciembre.

¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche del lunes 22 de diciembre?

Miles de personas deben saber que, el Sinuano Día del lunes 22 de diciembre tuvo un número ganador de 0782 - 1; mientras que el Sinuano Noche logró obtener como resultado la cifra -----. ¡Esperamos que seas uno de los afortunados!

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

Esta lotería colombiana realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana. El Sinuano Día comienza a las 2:30 p.m. (Hora local); mientras que, el Sinuano Noche empieza a las 10:30 p.m., excepto los domingos y días festivos, cuando se adelanta a las 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

Es fundamental revisar la tabla de premios del Sinuano Día y Noche antes de jugar. Aquí te detallamos las ganancias posibles de acuerdo con tus aciertos.

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Cómo se juega el Sinuano Día y Noche?

Las personas que participen en el Sinuano Día y Noche, deben saber que el juego se realiza de la siguiente manera. ¡Toma nota!