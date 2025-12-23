Resultado Sinuano Día HOY, martes 23 de diciembre, EN VIVO: últimos números ganadores del sorteo colombiano
AQUÍ podrás ver los últimos resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 23 de diciembre, porque puedes ser uno de los ganadores.
HOY, martes 23 de diciembre, se está realizando un nuevo juego del Sinuano Día y Noche. Esta popular lotería colombiana cuenta con diversos premios y tú puedes ser uno de los beneficiarios. Por ello, te diremos los últimos resultados de esta edición.
Resultado del Sinuano Día y Noche del martes 23 de diciembre: últimos números ganadores
¿A qué hora juega el Sinuano Día HOY?
El Sinuano Día HOY juega a las 2:30 p.m.
¿Cuándo es el próximo juego del Sinuano Día y Noche?
El próximo juego del Sinuano Día y Noche será el martes 24 de diciembre.
¿Quiénes pueden jugar el Sinuano Día y Noche?
Solo las personas mayores de 18 años pueden jugar en Sinuano Día y Noche.
¡Sigue el sorteo Sinuano Día y Noche de HOY!
AQUÍ podrás conocer todos los detalles del Sinuano Día y Noche del martes 23 de diciembre.
¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche del lunes 22 de diciembre?
Miles de personas deben saber que, el Sinuano Día del lunes 22 de diciembre tuvo un número ganador de 0782 - 1; mientras que el Sinuano Noche logró obtener como resultado la cifra -----. ¡Esperamos que seas uno de los afortunados!
¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?
Esta lotería colombiana realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana. El Sinuano Día comienza a las 2:30 p.m. (Hora local); mientras que, el Sinuano Noche empieza a las 10:30 p.m., excepto los domingos y días festivos, cuando se adelanta a las 8:30 p.m.
Premios del Sinuano Día y Noche
Es fundamental revisar la tabla de premios del Sinuano Día y Noche antes de jugar. Aquí te detallamos las ganancias posibles de acuerdo con tus aciertos.
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
¿Cómo se juega el Sinuano Día y Noche?
Las personas que participen en el Sinuano Día y Noche, deben saber que el juego se realiza de la siguiente manera. ¡Toma nota!
- Elegir un número de cuatro dígitos entre el 0000 y el 9999.
- Escoge tu número y decide la cantidad de dinero que deseas apostar.
- Realizar la apuesta en los puntos autorizados.
- Finalmente, debes esperar se realice el sorteo del Sinuano Día y Noche.
