Resultado Sinuano Día HOY, martes 23 de diciembre, EN VIVO: últimos números ganadores del sorteo colombiano

AQUÍ podrás ver los últimos resultados del Sinuano Día y Noche de HOY, martes 23 de diciembre, porque puedes ser uno de los ganadores.

Roxana Aliaga
Resultados Sinuano Día y Noche del martes 23 de diciembre
Resultados Sinuano Día y Noche del martes 23 de diciembre | Composición Líbero / Roxana Aliaga
HOY, martes 23 de diciembre, se está realizando un nuevo juego del Sinuano Día y Noche. Esta popular lotería colombiana cuenta con diversos premios y tú puedes ser uno de los beneficiarios. Por ello, te diremos los últimos resultados de esta edición.

Resultados del Sinuano Día y Noche del lunes 22 de diciembre.

Resultado del Sinuano Día y Noche del martes 23 de diciembre: últimos números ganadores

11:15
23/12/2025

¿A qué hora juega el Sinuano Día HOY?

El Sinuano Día HOY juega a las 2:30 p.m.

10:26
23/12/2025

¿Cuándo es el próximo juego del Sinuano Día y Noche?

El próximo juego del Sinuano Día y Noche será el martes 24 de diciembre.

09:45
23/12/2025

¿Quiénes pueden jugar el Sinuano Día y Noche?

Solo las personas mayores de 18 años pueden jugar en Sinuano Día y Noche.

09:18
23/12/2025

¡Sigue el sorteo Sinuano Día y Noche de HOY!

AQUÍ podrás conocer todos los detalles del Sinuano Día y Noche del martes 23 de diciembre.

¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche del lunes 22 de diciembre?

Miles de personas deben saber que, el Sinuano Día del lunes 22 de diciembre tuvo un número ganador de 0782 - 1; mientras que el Sinuano Noche logró obtener como resultado la cifra -----. ¡Esperamos que seas uno de los afortunados!

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

Esta lotería colombiana realiza un nuevo sorteo todos los días de la semana. El Sinuano Día comienza a las 2:30 p.m. (Hora local); mientras que, el Sinuano Noche empieza a las 10:30 p.m., excepto los domingos y días festivos, cuando se adelanta a las 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

Es fundamental revisar la tabla de premios del Sinuano Día y Noche antes de jugar. Aquí te detallamos las ganancias posibles de acuerdo con tus aciertos.

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Cómo se juega el Sinuano Día y Noche?

Las personas que participen en el Sinuano Día y Noche, deben saber que el juego se realiza de la siguiente manera. ¡Toma nota!

  • Elegir un número de cuatro dígitos entre el 0000 y el 9999.
  • Escoge tu número y decide la cantidad de dinero que deseas apostar.
  • Realizar la apuesta en los puntos autorizados.
  • Finalmente, debes esperar se realice el sorteo del Sinuano Día y Noche.
Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

