Sinuano Día y Noche HOY, sábado 20 de diciembre: resultados del último sorteo de la lotería colombiana

Hoy, sábado 20 de diciembre, el Sinuano Día y Noche está de regreso. Si buscas conocer a qué hora juega, así como los números ganadores del último sorteo de la lotería colombiana, entonces revisa las próximas líneas, porque puedes ser uno de los afortunados.

Resultados Sinuano Día y Noche de HOY, sábado 20 de diciembre en vivo 09:59 ¡Bienvenidos! Este sábado 20 de diciembre, se realizará una nueva edición del sorteo Sinuano Día y Noche. Siga AQUÍ los resultados y números ganadores, además, sepa a qué hora se juegan. ¡Te deseamos mucha suerte! Además, podrás cotejar tu boleto.

¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche del viernes 19 de diciembre?

Las personas deben saber que el sorteo del viernes 19 de diciembre se realizó con total éxito. El número ganador del Sinuano Día fue 3604 - 4; mientras que el Sinuano Noche tuvo como cifra seleccionada 0034- 7.

¿A qué hora juega el Sinuano Día y Noche?

Diariamente, se realizan dos sorteos. El Sinuano Día se lleva a cabo de lunes a sábado a las 2:30 p.m., y Sinuano Noche normalmente comienza a las 10:30 p.m., pero los domingos y días festivos, el horario del sorteo nocturno cambia a las 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

Si quieres participar, pero desconoces cuáles son los premios que puedes llegar a ganar con el Sinuano Día y Noche, entonces tienes que revisar el siguiente listado. ¡Toma nota!

Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.

Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

¿Dónde comprar los boletos del Sinuano Día y Noche?

Existen dos modalidades de comprar los boletos del Sinuano Día y Noche. A continuación, te diremos cuáles son, para que así evites cualquier estafa.

Puntos físicos: Puedes adquirir tu tiquete en puntos autorizados como SuperGiros o Récord.

Digital: También es posible jugar a través de aplicaciones o sitios web oficiales como Paga Todo o Su Red App.

Estadísticas del Sinuano Día y Noche

Si deseas mejorar tus probabilidades de ganar, se recomienda analizar los resultados previos del Sinuano Día y Noche. A continuación, detallamos los números que más se repiten en este famoso sorteo colombiano.