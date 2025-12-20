Lotería de Boyacá de HOY, sábado 20 de diciembre: RESULTADOS del último sorteo y números ganadores del PREMIO MAYOR

La Lotería de Boyacá vuelve HOY, sábado 20 de diciembre con una nueva oportunidad para que miles de jugadores prueben su suerte y sueñen en grande. Este sorteo promete emoción, expectativa y la posibilidad de ganar el premio mayor de $15 millones de pesos, además de múltiples premios secundarios que pueden cambiar la vida de los participantes. Revisa a qué hora juega y dónde ver los resultados.

¿Qué cayó en la Lotería de Boyacá del sábado 13 de diciembre?

En el sorteo 4602 de la Lotería de Boyacá del sábado 13 de diciembre de 2025, el número ganador del premio mayor fue el 4427 serie 150, que repartió un gran premio de $15 000 millones de pesos colombianos.

Resultado de Lotería de Boyacá del sábado 13 de diciembre.

¿A qué hora juega la Lotería de Boyacá?

La Lotería de Boyacá se juega todos los sábados por la noche, y el sorteo principal comienza aproximadamente a las 10:30 p.m. (hora de Colombia). La transmisión y números ganadores, incluido el premio mayor, suele salir alrededor de las 10:40 p.m. a 10:45 p.m.

¿Dónde ver el sorteo de la Lotería de Boyacá?

Para ver el sorteo de la Lotería de Boyacá en vivo puedes seguir la transmisión por internet o televisión, a través del canal 7N Noticias. En YouTube mira el juego mediante el canal oficial, Resultados de loterías y Chances en Colombia.

Últimos resultados de la Lotería de Boyacá

Sábado 13 de diciembre de 2025: Número ganador 4427 - Serie 150

Número ganador 4427 - Serie 150 Sábado 6 de diciembre de 2025: Número ganador 4632 - Serie 002

Número ganador 4632 - Serie 002 Sábado 29 de noviembre de 2025: Número ganador 0017 - Serie 271

Número ganador 0017 - Serie 271 Sábado 22 de noviembre de 2025: Número ganador 0056 Serie 360

Plan de premios de la Lotería de Boyacá