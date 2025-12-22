- Hoy:
Resultado Sinuano Día HOY, lunes 22 de diciembre, EN VIVO: números ganadores del último sorteo colombiano
AQUÍ podrás conocer los números ganadores del Sinuano Día y Noche HOY, lunes 22 de diciembre, porque puedes ser uno de los ganadores.
HOY, lunes 22 de diciembre, el Sinuano Día y Noche está presentando una nueva edición a favor de sus participantes. Si quieres conocer los números ganadores de la última edición, entonces no dudes en revisar las próximas líneas. ¡Mucha suerte!
Sinuano Día y Noche de HOY, 22 de diciembre: últimos números ganadores del sorteo
¿Quiénes pueden jugar el Sinuano Día y Noche?
Solo las personas mayores de 18 años pueden jugar el Sinuano Día y Noche.
Sigue el sorteo Sinuano Día y Noche HOY, lunes 22 de diciembre
Esperamos que seas uno de los ganadores del Sinuano Día y Noche del lunes 22 de diciembre.
¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche del domingo 21 de diciembre?
Las personas deben saber que, el SInuano Día tuvo un número ganador de 6605 - 7. Mientras que el juego del Sinuano Noche concluyó con la cifra (PENDIENTE). ¡Esperamos que seas uno de los ganadores, mucha suerte!
¿A qué hora juega el SInuano Día y Noche?
El Sinuano ofrece dos oportunidades de juego al día. El sorteo Día inicia a las 2:30 p.m. todos los días de la semana, mientras que el juego de la Noche se realiza a las 10:30 p.m., excepto los domingos y feriados, cuando inicia a las 8:30 p.m.
Premios del Sinuano Día y Noche
Antes de participar, es importante que conozcas el plan de premios del sorteo Sinuano Día y Noche. A continuación, presentamos los montos que podrías recibir según tu acierto.
- Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
- Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.
Estadísticas del Sinuano Día y Noche
Una buena táctica para ganar es examinar las estadísticas previas. Por ello, te mostramos el listado de las cifras que más suelen aparecer en las ediciones del Sinuano Día y Noche.
|Sinuano Día
|Sinuano Noche
|3 - 607 veces
|1 - 15 veces
|4 - 595 veces
|6 y 0 - 12 veces cada uno
|3 - 585 veces
|9 - 16 veces
|2 - 618 veces
|8 - 17 veces
|-
|4 - 16 veces
