Resultado Sinuano Día HOY, lunes 22 de diciembre, EN VIVO: números ganadores del último sorteo colombiano

AQUÍ podrás conocer los números ganadores del Sinuano Día y Noche HOY, lunes 22 de diciembre, porque puedes ser uno de los ganadores.

Roxana Aliaga
Resultados del Sinuano Día y Noche del lunes 22 de diciembre.
Resultados del Sinuano Día y Noche del lunes 22 de diciembre. | Composición Líbero/ Margoth Aliaga.
HOY, lunes 22 de diciembre, el Sinuano Día y Noche está presentando una nueva edición a favor de sus participantes. Si quieres conocer los números ganadores de la última edición, entonces no dudes en revisar las próximas líneas. ¡Mucha suerte!

Accede a los números ganadores del último sorteo del Sinuano Día y Noche de HOY, domingo 21 de diciembre.

Sinuano Día y Noche de HOY, 22 de diciembre: últimos números ganadores del sorteo

10:23
22/12/2025

¿Quiénes pueden jugar el Sinuano Día y Noche?

Solo las personas mayores de 18 años pueden jugar el Sinuano Día y Noche.

10:14
22/12/2025

Sigue el sorteo Sinuano Día y Noche HOY, lunes 22 de diciembre

Esperamos que seas uno de los ganadores del Sinuano Día y Noche del lunes 22 de diciembre.

¿Cómo jugó el Sinuano Día y Noche del domingo 21 de diciembre?

Las personas deben saber que, el SInuano Día tuvo un número ganador de 6605 - 7. Mientras que el juego del Sinuano Noche concluyó con la cifra (PENDIENTE). ¡Esperamos que seas uno de los ganadores, mucha suerte!

¿A qué hora juega el SInuano Día y Noche?

El Sinuano ofrece dos oportunidades de juego al día. El sorteo Día inicia a las 2:30 p.m. todos los días de la semana, mientras que el juego de la Noche se realiza a las 10:30 p.m., excepto los domingos y feriados, cuando inicia a las 8:30 p.m.

Premios del Sinuano Día y Noche

Antes de participar, es importante que conozcas el plan de premios del sorteo Sinuano Día y Noche. A continuación, presentamos los montos que podrías recibir según tu acierto.

  • Por acertar cuatro números: 4.500 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar tres números: 400 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar dos números: 50 veces el valor de tu apuesta.
  • Por acertar un número: 5 veces el valor de tu apuesta.

Estadísticas del Sinuano Día y Noche

Una buena táctica para ganar es examinar las estadísticas previas. Por ello, te mostramos el listado de las cifras que más suelen aparecer en las ediciones del Sinuano Día y Noche.

Sinuano DíaSinuano Noche
3 - 607 veces1 - 15 veces
4 - 595 veces6 y 0 - 12 veces cada uno
3 - 585 veces9 - 16 veces
2 - 618 veces8 - 17 veces
-4 - 16 veces

