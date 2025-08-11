Confirmado | La Tinka: ¿En qué mes reventó más veces el pozo millonario?
La Tinka, la lotería más popular del Perú, ha convertido a decenas de ciudadanos en millonarios con apuestas desde 5 soles. Descubre los meses con más premios millonarios.
No hay duda que La Tinka es la lotería más popular y exitosa en el Perú, pues gracias a ella, decenas de ciudadanos se han convertido en millonarios probando su suerte con solo 5 soles. Para asegurar una jugada (5 números y 1 extra), algunos se dejan llevar por las cifras de cumpleaños, aniversarios o hasta del horóscopo. A propósito de ello, hoy compartimos una información oficial de la misma empresa que da cuenta de cuáles son los meses en que más veces ha reventado el pozo millonario.
Este es el mes en que más veces reventó el pozo millonario de La Tinka
De acuerdo a la información proporcionada por la página oficial de La Tinka, se tiene una estadística clara sobre cuáles han sido los meses en que más veces ha reventado el pozo millonario de la lotería peruana. ¿Cuál es? Te dejamos un podio y la imagen completa de todo el año.
- Octubre: 20 veces
- Noviembre: 17 veces
- Febrero: 13 veces
- Abril: 12 veces
- Mayo: 12 veces
- Agosto: 12 veces
- Setiembre: 12 veces
- Julio: 11 veces
- Enero: 10 veces
- Marzo: 10 veces
- Diciembre: 10 veces
- Junio: 5 veces (el mes en que menos veces reventó La Tinka)
Otros premios que entrega La Tinka
Es falso que La Tinka solo premia al ganador del pozo millonario, pues además de él, son miles más que ganan en cada edición.
|Categoría de premios
|Premios
|Si o sí
|S/ 50,000
|6 aciertos
|Pozo millonario | Actual: S/ 33'553,421
|5 aciertos + boliyapa
|S/ 50,000
|5 aciertos
|S/ 40,000
|4 aciertos + boliyapa
|S/ 500
|4 aciertos
|S/ 100
|3 ciertos + boliyapa
|S/ 50
|3 aciertos
|S/ 10
|2 aciertos + boliyapa
|S/ 5
Resultados de La Tinka, domingo 10 de agosto de 2025
- Pozo millonario: 24, 46, 29, 19, 25, 47 // No reventó el 'Pozo millonario' de 33 millones.
- 'Sí o Sí': 3 // Tres personas fueron las ganadoras.
- 'Boliyapa': 26 // Sí hubo ganador de 50 mil soles.
