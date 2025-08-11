Confirmado | La Tinka: ¿En qué mes reventó más veces el pozo millonario?

No hay duda que La Tinka es la lotería más popular y exitosa en el Perú, pues gracias a ella, decenas de ciudadanos se han convertido en millonarios probando su suerte con solo 5 soles. Para asegurar una jugada (5 números y 1 extra), algunos se dejan llevar por las cifras de cumpleaños, aniversarios o hasta del horóscopo. A propósito de ello, hoy compartimos una información oficial de la misma empresa que da cuenta de cuáles son los meses en que más veces ha reventado el pozo millonario.

Este es el mes en que más veces reventó el pozo millonario de La Tinka

De acuerdo a la información proporcionada por la página oficial de La Tinka, se tiene una estadística clara sobre cuáles han sido los meses en que más veces ha reventado el pozo millonario de la lotería peruana. ¿Cuál es? Te dejamos un podio y la imagen completa de todo el año.

Octubre: 20 veces

Noviembre: 17 veces

Febrero: 13 veces

Abril: 12 veces

Mayo: 12 veces

Agosto: 12 veces

Setiembre: 12 veces

Julio: 11 veces

Enero: 10 veces

Marzo: 10 veces

Diciembre: 10 veces

Junio: 5 veces (el mes en que menos veces reventó La Tinka)

Otros premios que entrega La Tinka

Es falso que La Tinka solo premia al ganador del pozo millonario, pues además de él, son miles más que ganan en cada edición.

Categoría de premios Premios Si o sí S/ 50,000 6 aciertos Pozo millonario | Actual: S/ 33'553,421 5 aciertos + boliyapa S/ 50,000 5 aciertos S/ 40,000 4 aciertos + boliyapa S/ 500 4 aciertos S/ 100 3 ciertos + boliyapa S/ 50 3 aciertos S/ 10 2 aciertos + boliyapa S/ 5

Resultados de La Tinka, domingo 10 de agosto de 2025