Municipalidad de San Martín de Porres terminó relevante obra tras 40 años de espera: ciudadanos mejorarán su calidad de vida

Diversos ciudadanos podrán transitar por esta importa avenida de San Martín de Porres de manera segura, ya que ha sido remodelada en su totalidad.

Roxana Aliaga
La Municipalidad de San Martín de Porres inauguró una importante obra.
La Municipalidad de San Martín de Porres inauguró una importante obra.
La Municipalidad de San Martín de Porres logró terminar una importante obra que beneficia de manera directa a los ciudadanos del distrito, quienes desde hace 40 años esperaban que se realice esta iniciativa que mejorará su calidad de vida y transitabilidad.

"Durante décadas nadie ha mirado a Valdiviezo, ni para parchar un hueco. Mi gestión encontró las pistas de Valdiviezo destruidas, pero pudimos hacer una refacción, un bacheo, mejorar las bermas, las veredas, arreglar los sardineles, mejorar el área verde y poner camellones", indicó el alcalde Hernán Sifuentes en la inauguración.

Los vecinos de la zona se mostraron felices y no dudaron en agradecer al burgomaestre de SMP, ya que se renovaron las pistas y veredas de la Avenida Los Álamos y la Avenida Túpac Amaru. Actualmente, las vías cuentas con una mejor señalización, lo cual beneficia a los ciudadanos.

municipalidad de san martin de porres

Esta importante obra fue realizada por el municipio de San Martín de Porres.

Además, se mejoró las áreas verdes y se instaló reductores de velocidad, lo cual diminuirá los accidentes de tránsitos en estas vías del distrito de San Martín de Porres. Ante esta obra, los ciudadanos no dudaron en emitir su opinión sobre la gestión.

"Gracias por darnos unas vías dignas", "Tienen que mejorar la avenida Lima", "Hace tiempo merecíamos un alcalde así"; "Muy buena iniciativa por parte de la Municipalidad de San Martín de Porres", son algunos mensajes que dejaron los vecinos del distrito.

