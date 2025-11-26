Municipalidad de San Martín de Porres entrega obra tras 30 años de espera: tiene moderno complejo deportivo

La Municipalidad de San Martín de Porres compartió una buena noticia a la ciudadanía, y es que este último domingo 16 de noviembre se realizó la inauguración del Parque y Complejo Deportivo Barboncito. Esta obra concluyó luego de 30 años de espera, por lo que los vecinos de la Urbanización Perú son los más felices.

A la ceremonia de inauguración asistió el alcalde Hernán Sifuentes, que estuvo acompañado de los residentes cercanos a este nuevo espacio recreativo, ubicado en el cruce de las avenidas Lima y José Granda. Durante el evento, vecinos de SMP se animaron a jugar fútbol en el nuevo campo deportivo.

Renovado Parque y Complejo Deportivo Barboncito en San Martín de Porres.

"Aquí en Barboncito no solo podíamos hacer una mejora del parque que estuvo olvidado, igual que la losa que estaba en mal estado. Ustedes me pidieron que pongamos un toldo y hoy tienen un parque, cancha de grass sintético, tribunas, butacas, tapasol y más, el complejo deportivo funcionará para jóvenes, niños y adolescentes", señaló el burgomaestre durante la ceremonia.

Entre las intervenciones de este moderno complejo deportivo, se destaca que cuenta con un renovado campo de grass sintético, butacas nuevas, tapasol, camerinos y áreas verdes, que lo convierte en un espacio esencial para promover un estilo de vida saludable dentro del distrito de San Martín de Porres.

Por otro lado, se destaca que niños, jóvenes y adultos podrán realizar actividad física de manera accesible, segura y agradable en el nuevo parque Barboncito. Además, se precisa que esta zona deportiva incentiva el ejercicio regular, lo que contribuye a reducir problemas como el sedentarismo, la obesidad y el estrés.

Vecinos de la Urbanización Perú ya tienen un remodelado y moderno parque.

Esta obra concluida recibió diversos comentarios en redes sociales. "En SMP el deporte nos une", "Hasta el día de hoy no vemos ninguna intención de mejora en la Av. Lima", "¿Cuándo liberan la torre de alta tensión secuestrada, señor alcalde Hernán Sifuentes", "El parque si será libre para que puedan correr los niños, pero la cancha lo alquilan e ingresan equipos a jugar o entrenar", indicaron los internautas.