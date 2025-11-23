Municipalidad de Comas recuperó importante espacio público de la avenida Retablo que fue invadida por ciudadanos

Los vecinos de Comas recibieron una excelente noticia por parte del municipio. Mediante sus redes sociales, se dio a conocer que se recuperó un espacio público de la avenida Retablo, este operativo se realizó sábado 22 de noviembre.

La liberación fue en el cruce de las avenidas Sangara y Retablo. En el lugar se encontró un negocio que ocupaba gran parte de la vía pública, por ello, el área de Ornato, solicitó el desalojo inmediato.

Este operativo se realizó con la ayuda del personal de serenazgo, además, de se llevó maquinaria pesada al lugar para acelerar del desalojo. Esta medida fue respaldada por los ciudadanos del distrito de Lima Norte.

La Municipalidad de Comas recuperó importante espacio público.

La publicación que realizó la Municipalidad de Comas generó diversas reacciones entre los vecinos de la zona, quienes no dudaron en indicar que esta iniciativa se debe realizar en otros espacios públicos del distrito de Lima Norte.

"Deben sacar los ambulantes que están en la Av. Túpac Amaru con el Mercado Chacra Cerro", "Por toda la avenida Sangara hay talleres que arreglan vehículos", "Así como esos hay muchísimos en todo Comas", "Todo perfecto, pero ellos daban luz a ese sitio tan oscuro", sin algunos mensajes que dejaron los cibernautas.