Banco de la Nación inaugura nuevo local en Lima Norte: vecinos de tres distritos se verán beneficiados

El Banco de la Nación (BN) es una importante entidad financiera del Perú, y con la finalidad de ampliar su cobertura, anunció una buena noticia para la población de Lima Norte. El último 30 de octubre, se inauguró la nueva Agencia 2 Comas, que no solo atenderá directamente a los vecinos de dicho distrito, también de Carabayllo y Los Olivos.

La nueva sede del BN está ubicada en la Av. José de la Torre Ugarte N° 418, en Comas, y cuenta con cuatro ventanillas, dos cajeros automáticos y un gestor comercial, que permitirán que los usuarios no tengan que esperar mucho tiempo para realizar sus trámites, puesto que en las sedes de esta entidad hay mucha afluencia de público.

El anuncio de esta noticia se dio mediante las redes sociales y los usuarios recalcaron la importancia de la apertura de esta sucursal del Banco de la Nación en Lima Norte. Con esta medida se atenderá la demanda que existe en la zona y se ofrecerán los servicios financieros de la entidad.

"La ampliación de nuestra red en Lima Norte refleja el compromiso del Banco de la Nación con la inclusión financiera y con ofrecer un servicio más cercano y de mejor calidad a nuestros usuarios", se informó desde la entidad bancaria.

Se precisa que con esta reciente inauguración, ahora el distrito de Comas cuenta con tres agencias del Banco de la Nación, que permiten la ampliación de su cobertura en Lima Norte. Revisa las sedes:

Agencia 1 Comas (Av. Túpac Amaru N.º 5697)

Agencia 3 Comas (Av. Túpac Amaru N.º 5057)

Agencia 2 Comas

¿Cuál es el horario de atención del Banco de la Nación?

La mayoría de agencias atienden de lunes a viernes desde aproximadamente las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., pero en algunas sedes el horario puede variar. Te recomendamos verificar la agencia específica que vas a visitar, ya que los horarios pueden cambiar según distrito o tipo de servicio.