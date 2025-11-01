Banco de la Nación ofrece préstamo de 100, 000 soles: no requiere de avales ni garantes

0
Miles de personas pueden solicitar el préstamo de 100,000 soles que ofrece el Banco de la Nación. Lo mejor de todo es que no necesitas avales ni garantes.

Roxana Aliaga
El Banco de la Nación está que ofrece importante préstamo a la población.
El Banco de la Nación está que ofrece importante préstamo a la población. | Banco de la Nación.
El Banco de la Nación es una de las entidades financieras más populares del país, por ello, muchos ciudadanos buscan conocer cuáles son los préstamos que está ofreciendo para este 2025; sin embargo, uno de ellos ha captado la atención de diversas personas, porque ofrece grandes beneficios.

La conocida entidad está ofreciendo un préstamo Multired de 100,00 soles a sus clientes. Las personas que lo adquieran tienen la posibilidad de acceder a 6 años para cancelarlo, de acuerdo a la evaluación crediticia.

Es importante mencionar que el plazo de 72 meses, solo aplica para el personal nombrado o contratado de forma indeterminada. Se debe tener en cuenta que la oferta solo estará disponible hasta el sábado 27 de diciembre del 2025.

banco de la nacion

El Banco de la Nación ofrece préstamos a bajos intereses.

Banco de la Nación: Requisitos para el préstamo de 100,00 soles

Si quieres acceder al préstamo que ofrece el Banco de la Nación, entonces tienes que ser trabajador activo o pensionista del sector público. Si cumples con este requisito, entonces tienes que presentar la siguiente documentación para solicitarlo.

  • Tarjeta Débito BN
  • DNI o carné de extranjería
  • Original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago, cuya antigüedad máxima aceptada es de 04 meses
  • Deberás contar con calificación “Normal, No definida o No reportado” en la central de Riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros

Según información que dio a conocer el Banco de la Nación, este préstamo no requiere avales, ni garantes para trabajadores nombrados y pensionistas, además, las ofrece bajas tasas de interesés.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

