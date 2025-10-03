Banco de la Nación anuncia suspensión de importante servicio que permitía recibir y enviar dinero

El Banco de la Nación es una importante entidad financiera del Perú, que brinda diversos productos y servicios a sus clientes. Sin embargo, recientemente compartió una noticia que sorprendió a más de uno, y es que el servicio MoneyGram queda suspendido temporalmente. Esta medida implicará que los clientes ya no podrán recibir o enviar dinero desde o hacia otros países.

Banco de la Nación suspende servicio MoneyGram

"Informamos a nuestros clientes que, desde el 1 de octubre de 2025, el servicio de envío y recepción de remesas internacionales vía MoneyGram en el Banco de la Nación, quedará suspendido temporalmente hasta nuevo aviso.", informó mediante sus plataformas oficiales.

Banco de la Nación informa suspensión de servicio MoneyGram.

Respecto al motivo de esta medida eventual, el Banco de la Nación no ha brindado mayor información a los usuarios, solo completó su mensaje con lo siguiente: "Seguimos trabajando para brindarle servicios de calidad. Lamentamos los inconvenientes y agradecemos su comprensión."

¿Cómo funciona MoneyGram en Perú?

MoneyGram es un servicio de transferencias de dinero internacional. En Perú, permite tanto enviar dinero desde otros países para que alguien lo reciba aquí, como enviar desde Perú al extranjero, o también enviarlo a cuentas bancarias locales. Ahora te explicamos cómo puedes realizar los procedimientos:

Enviar dinero

Ubicar un agente de MoneyGram cercano (puede ser oficina de banco, tienda autorizada, casa de cambio, etc.).

Llevar identificación oficial válida.

Dar los datos del destinatario: nombre completo tal como aparece en su documento, país de destino o el lugar donde va a recibir, etc.

Pagar la cantidad que vas a enviar más la comisión del servicio. También puede aplicarse un tipo de cambio si hay conversión de moneda.

Te darán un número de referencia de la operación (usualmente 8 dígitos). Este código es lo que permitirá al destinatario retirar el dinero.

Recibir dinero