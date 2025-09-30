¿Se confirmó día no laborable el próximo martes 7 de octubre? Esto dice el calendario nacional para el mes

Cada año, miles de peruanos esperan con expectativa el feriado del 8 de octubre, fecha en la que se conmemora la Batalla de Angamos, una efeméride de gran relevancia histórica en el país. Este feriado nacional no solo representa una oportunidad para recordar a los héroes navales del Perú, como Miguel Grau, sino también un posible descanso en medio de la rutina laboral y académica.

En varias ocasiones anteriores, el Gobierno ha decretado el día anterior, 7 de octubre, como día no laborable compensable para el sector público, con el fin de promover el turismo interno y brindar un fin de semana largo. Sin embargo, de cara a octubre de 2025, surge una interrogante entre trabajadores, estudiantes y empleadores: ¿se ha confirmado el 7 de octubre como día no laborable?

El 8 de octubre de 2025: feriado nacional por la Batalla de Angamos

Como todos los años, el 8 de octubre está establecido como feriado nacional no laborable, de acuerdo con el Decreto Legislativo N.º 713, que regula los feriados en el Perú. Esta fecha honra el sacrificio del almirante Miguel Grau Seminario, héroe máximo de la Marina de Guerra del Perú, quien perdió la vida durante el Combate Naval de Angamos en 1879, en el contexto de la Guerra del Pacífico.

Este día es de descanso obligatorio para trabajadores del sector público y privado, salvo excepciones contempladas por la ley, como en sectores esenciales donde se garantizan servicios mínimos.

¿Será no laborable el 7 de octubre de 2025?

A pesar de que en años anteriores el Poder Ejecutivo declaró día no laborable el 7 de octubre para el sector público (como ocurrió en 2022 y 2023), en el marco de los denominados "feriados largos", hasta el momento no se ha emitido ningún decreto supremo que disponga esta medida para el 2025.

Esto significa que, oficialmente, el martes 7 de octubre de 2025 sigue siendo un día laborable normal tanto para el sector público como privado, salvo que el Gobierno anuncie lo contrario en las próximas semanas.

¿Qué implicaría que el 7 de octubre sea declarado no laborable?

En caso de que el Ejecutivo decida repetir la fórmula de años pasados, y declare el martes 7 de octubre de 2025 como día no laborable para el sector público, esta jornada deberá ser compensada con horas adicionales de trabajo en los días siguientes. Además, quedaría a discreción del sector privado acogerse o no a la medida, previa coordinación con sus trabajadores.

Por ahora, no existe una disposición oficial que confirme esta medida, por lo que se recomienda a los ciudadanos, empresas y entidades educativas planificar sus actividades considerando que el 7 de octubre continúa siendo, por ahora, un día laborable.