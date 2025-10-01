Este es el calendario completo de feriados nacionales para octubre 2025: REVISA AQUÍ cuándo descansarás

Octubre suele ser un mes de intensa actividad laboral para muchos peruanos: fin de trimestre, cierre de gestiones, proyectos escolares, entre otros. En medio de este trajín, un día feriado puede significar ese pequeño respiro tan esperado. En 2025, el mes no tiene múltiples festividades nacionales, pero sí una fecha emblemática que convoca al descanso oficial: el 8 de octubre, Día del Combate de Angamos.

Ese día no es simplemente una pausa en la agenda laboral es un momento para honrar la memoria del héroe naval Miguel Grau y reconocer la gesta histórica que marcó una página importante en la Guerra del Pacífico. Pero, más allá del simbolismo, los feriados implican obligaciones legales para empleadores y derechos para los trabajadores.

Los feriados nacionales oficiales en octubre 2025

Feriado nacional del 8 de octubre: Combate de Angamos

El único feriado nacional en octubre 2025 es el miércoles 8 de octubre, conmemorando el Combate de Angamos. Esta fecha es un feriado inamovible, lo que significa que no se traslada a otro día, según las disposiciones legales vigentes. En ese día, tanto el sector público como el privado están obligados a conceder descanso remunerado, salvo casos excepcionales.

Días no laborables en octubre 2025

En octubre 2025 no se ha establecido un día no laborable adicional a nivel nacional, aparte del feriado del 8 de octubre. El portal oficial del Estado indica ello en su lista de feriados y no laborables para 2025.

Así pues, no se contempla un día no laborable adicional de carácter obligatorio en octubre, por lo que queda sujeto a decisiones locales o sectoriales. Recordemos que los días no laborables suelen aplicarse principalmente al sector público y muchas veces deben recuperarse en fechas posteriores.

¿Quiénes descansan en esos días?

En el feriado del 8 de octubre, todos los trabajadores formales tienen derecho a descansar con pago normal, tanto del sector público como del privado, salvo excepciones legales para servicios esenciales.

En el sector público, los días no laborables declarados por el Estado se aplican de manera directa: los servidores públicos descansan sin necesidad de compensación, salvo que la autoridad indique lo contrario. En el sector privado no es obligatorio, ya que la aplicación de días no laborables depende de lo que la empresa decida o pacte con los trabajadores.

¿Cuánto te deben pagar si trabajas en feriado?

Cuando un trabajador tiene que laborar en un día feriado nacional, la ley establece que debe recibir un pago adicional que compense la jornada trabajada más una remuneración adicional. Aquí lo que corresponde:

Remuneración del feriado: El día de descanso remunerado que el trabajador ya tenía derecho a percibir (aunque no trabaje) Se considera como parte de su salario habitual.

Remuneración por laborar ese día: El pago adicional por haber trabajado efectivamente en la jornada feriado Valor de la remuneración diaria del trabajador.

Sobretasa del 100 %: Una sobretasa obligatoria del 100 % adicional sobre la remuneración diaria por laborar en feriado Se aplica sobre el valor diario correspondiente.

Esto significa que el trabajador recibirá el triple de su remuneración diaria si es que le corresponde trabajar en día feriado y no se le otorga un descanso sustitutorio.

Si, en lugar de pagarte, te dieran un día de descanso compensatorio por ese feriado trabajado (súper descanso), no correspondería la sobretasa extra del 100 %.