Este es el único feriado nacional de octubre 2025: ¿Quiénes podrán descansar en esta fecha?

Octubre no es un mes con muchos feriados en Perú, pero hay una fecha que destaca y ofrece una pausa en la rutina laboral: el miércoles 8 de octubre de 2025. Esta será la única jornada feriada del mes, y está dedicada a una de las efemérides más emblemáticas en la historia naval del país: el Combate de Angamos.

Más allá de su significado histórico, muchos peruanos se preguntan si ese día tendrán descanso, cómo afecta a los trabajadores del sector público y privado, y si es considerado feriado obligatorio. A continuación, te contaremos todo lo que debes saber sobre este feriado nacional, quiénes pueden tomarse el día libre y qué pasa si tienes que trabajar.

¿Qué se celebra el 8 de octubre?

El 8 de octubre se conmemora el Combate de Angamos, una batalla naval ocurrida en 1879 durante la Guerra del Pacífico, en la que falleció el héroe nacional Miguel Grau Seminario, conocido como el "Caballero de los Mares".

Su legado y sacrificio representan un símbolo de patriotismo, por lo que esta fecha fue establecida como feriado nacional no laborable por ley. Es un día de reflexión, especialmente para las instituciones educativas y las Fuerzas Armadas, que suelen rendir homenajes a Grau en distintas regiones del país.

¿Quiénes descansan el 8 de octubre?

El feriado aplica para todos los trabajadores del sector público y privado, así como para estudiantes de colegios, institutos y universidades.

Sin embargo, hay algunas consideraciones:

Sector público: descanso obligatorio, salvo áreas esenciales (salud, seguridad, emergencias).

descanso obligatorio, salvo áreas esenciales (salud, seguridad, emergencias). Sector privado: también es feriado obligatorio, pero si la empresa requiere que el trabajador labore ese día, deberá pagar triple (una remuneración por el feriado, una por el trabajo y una adicional), a menos que se compense con un descanso sustitutorio.

también es feriado obligatorio, pero si la empresa requiere que el trabajador labore ese día, deberá pagar triple (una remuneración por el feriado, una por el trabajo y una adicional), a menos que se compense con un descanso sustitutorio. Servicios básicos y esenciales (clínicas, farmacias, transporte, seguridad, etc.) seguirán operando normalmente.

(clínicas, farmacias, transporte, seguridad, etc.) seguirán operando normalmente. Educación: las instituciones educativas suspenden clases.

¿Es día no laborable compensable?

No. A diferencia de los llamados "días no laborables para el sector público" establecidos por el Gobierno para fomentar el turismo interno, que se compensan con horas extra o trabajo en sábados, el 8 de octubre es feriado nacional oficial. Por tanto, no se recupera y está respaldado por ley.

¿Habrá fin de semana largo?

No, este año el 8 de octubre de 2025 cae miércoles, por lo que no genera un fin de semana largo, a menos que algunas empresas o instituciones otorguen días adicionales de descanso, lo cual queda a criterio del empleador o disposición gubernamental.