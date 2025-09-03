Estos son todos los días no laborables en el calendario de septiembre 2025: ¿Para quiénes aplica?

En el calendario laboral de Perú, septiembre de 2025 no presenta feriados nacionales ni días no laborables con goce legal en todo el país. Esto marca un contraste significativo con meses como julio o diciembre, que suelen incluir descansos legales ampliamente aplicables.

Sin embargo, diversas regiones han decretado días no laborables regionales, que pueden permitir a ciertos grupos de trabajadores descansar, aunque generalmente estos deben recuperar horas posteriormente y su alcance está limitado a sectores específicos. AQUÍ te explicamos en detalle qué fechas están involucradas, qué tipo de descanso implican, y quiénes podrán aprovecharlos.

Feriados nacionales en septiembre 2025

No se han establecido días feriados nacionales en septiembre de 2025. No hay descansos obligatorios y remunerados válidos para todos los trabajadores del país en este mes.

Esto implica que para la mayoría de personas, septiembre será un mes sin interrupciones oficiales, ideal para planificar actividades laborales o educativas.

Miles de ciudadanos se preguntan por las fechas no laborables para este mes de septiembre / FOTO: Difusión

Días no laborables regionales en septiembre 2025

Aunque el feriado nacional está ausente, varias regiones han decretado días no laborables aplicables a su territorio:

1 de septiembre - Tacna

El Gobierno Regional de Tacna declaró el lunes 1 de septiembre de 2025 como día no laborable regional y compensable, con motivo del centenario de la reincorporación de la provincia de Tarata al Perú. Aplica para:

Sector público regional: obligatorio, deben descansar y luego recuperar las horas.

Sector privado: opcional, a convenir entre empleador y trabajador; de no haber acuerdo, el empleador decide.

8 de septiembre - Apurímac

En honor a Nuestra Señora de Cocharcas, se estableció como día no laborable regional para algunas zonas de Apurímac, como Abancay y Chincheros.

Principalmente está dirigido para el sector público regional, quienes podrán descansar ese día en reconocimiento a la festividad religiosa. El empleo privado depende del acuerdo con el empleador.

24 de septiembre - Piura

Ese día es feriado regional no laborable y con goce remunerado en el departamento de Piura, en celebración de la Virgen de las Mercedes, según la Ley N.º 15618 de 1965.

Podrán hacer uso del día de descanso, los trabajadores del sector público y privado en Piura (ya que se trata de un feriado, no un día no laborable), con derecho a descanso remunerado.

27 de septiembre - Trujillo (La Libertad)

Declarado día no laborable regional por el Festival Internacional de la Primavera, reconocido en la provincia de Trujillo. Principalmente aplica para trabajadores públicos regionales; en el sector privado, su conmemoración puede depender del empleador.