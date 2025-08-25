Confirmado | El lunes 1 de septiembre fue declarado feriado: se publicó la lista de trabajadores beneficiados

Los días libres en el calendario oficial 2025 siguen aumentando y esta vez, se dispuso que el 1 de septiembre sea feriado regional no laborable compensable debido a la conmemoración del Centenario de la Reincorporación de la Provincia de Tarata al Perú. Esta medida está oficializada en la Ordenanza Regional N.º 012-2025-CR/GOB.REG.TACNA del Diario El Peruano.

Esta disposición genera que los funcionarios y trabajadores de las dependencias públicas del Gobierno Regional de Tacna obtengan un día adicional de descanso este próximo 1 de septiembre. Por otro lado, cabe precisar, que las demás regiones realizarán sus actividades laborales con normalidad.

"Declarar feriado regional no laborable compensable para los trabajadores que laboran en las dependencias públicas del Gobierno Regional de Tacna, en el ámbito territorial del departamento, el día 01 de setiembre de 2025 por conmemorarse el Centenario de la Reincorporación de la provincia de Tarata al Perú", se señala en la Ordenanza Regional.

Se ha declarado feriado regional para el 1 de septiembre, pero solo aplica para el sector público en Tacna.

Respecto al feriado regional en Tacna, que beneficia a los trabajadores de las entidades públicas con un día libre, se aclara que el sector privado no está obligado a cumplir este descanso, aunque puede acogerse de este beneficio si existe un acuerdo entre empleadores y trabajadores.

Por otro lado, se precisa que las horas dejadas de trabajar por el Centenario de la Reincorporación de la Provincia de Tarata al Perú, deberán ser recuperadas posteriormente, en fechas que determine cada institución pública o en un lapso de 10 días, de acuerdo a lo que se establezca en los casos específicos.

Asimismo, es importante especificar que esta medida es excepcional y solo rige para el presente año 2025, debido a la conmemoración del Centenario de la Reincorporación de la Provincia de Tarata al Perú. Para que se repita en el futuro, se requerirá una nueva ordenanza regional.

¿Qué se celebra el 1 de septiembre en Perú?

El Centenario de la Reincorporación de la Provincia de Tarata al Perú se conmemora el 1 de septiembre de 2025, pues en esa fecha se cumplen 100 años desde que el territorio de Tarata (Tacna) fue reincorporado oficialmente al Perú, luego de permanecer en disputa tras la Guerra del Pacífico.