Calendario oficial de feriados 2025 en Perú: ¿cuál es el único día no laborable que queda en el año?

El año 2025 ha sido generoso en cuanto a días de descanso para los peruanos. Sin embargo, al llegar al mes de septiembre, es esencial planificar y aprovechar al máximo los feriados y días no laborables que restan.

Estos días no solo ofrecen la oportunidad de descansar, sino también de participar en festividades culturales, religiosas y cívicas que enriquecen nuestra identidad nacional. A continuación, se presenta un resumen de los días libres oficiales que quedan en el calendario peruano para el resto del año.

Feriados nacionales restantes en 2025

Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos- Conmemora la captura del monitor Huascar y la muerte del almirante Miguel Grau en 1879.

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos Fiesta religiosa católica en honor a todos los santos y mártires.

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción- Celebración del dogma católico que afirma la concepción sin pecado de la Virgen María.

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho Conmemora la última gran batalla que selló la independencia de América del Sur en 1824.

Jueves 25 de diciembre: Jueves Navidad Celebración del nacimiento de Jesús, fecha clave en el calendario cristiano.

Días no laborables restantes en 2025

Además de los feriados nacionales, el Gobierno ha declarado los siguientes días no laborables para el sector público, los cuales son compensables:

Viernes 26 de diciembre: Viernes Día no laborable compensable. Único restante en 2025.

Viernes 2 de enero de 2026: Viernes Día no laborable compensable.

Estos días no laborables aplican obligatoriamente al sector público, mientras que en el sector privado se requiere acuerdo entre empleador y trabajador.

Fines de semana largos en 2025

Los "fines de semana largos" o "feriados largos" son aquellos que, al coincidir con días no laborables, permiten disfrutar de períodos extendidos de descanso. Los fines de semana largos restantes en 2025 son:

Jueves 8 de octubre- Domingo 11 de octubre: 4 días. Incluye el feriado del Combate de Angamos.

Viernes 26 de diciembre- Domingo 28 de diciembre: 3 días. Incluye el feriado del Día no laborable compensable.

Estos fines de semana largos ofrecen oportunidades ideales para planificar viajes, reuniones familiares o actividades recreativas.

Consideraciones para la planificación

Verifica tu tipo de contrato laboral: Los feriados nacionales son de descanso obligatorio para todos los trabajadores formales, mientras que los días no laborables compensables aplican principalmente al sector público.

Acuerdos en el sector privado: En el sector privado, los días no laborables pueden ser aplicables si existe un acuerdo entre empleador y trabajador.