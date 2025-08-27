¿Cuáles son los próximos feriados nacionales del 2025 después de este 30 de agosto? Consulta el calendario

En Perú, los feriados nacionales tienen gran importancia tanto en lo cultural como en lo laboral. Representan momentos de conmemoración patriótica, religiosa o histórica, y también brindan la posibilidad de descanso remunerado a los trabajadores. Mientras va avanzando el año, muchos ciudadanos y empresas se preparan para organizar su agenda considerando los días no laborables que restan.

Luego del feriado del 30 de agosto, día en que se celebra Santa Rosa de Lima, patrona de América y de la Policía Nacional del Perú, aún quedan varias fechas importantes en el calendario nacional. Estos feriados son de cumplimiento obligatorio, lo que implica derechos y deberes tanto para empleadores como para trabajadores.

Es importante conocer no solo las fechas que vienen, sino también qué se conmemora en cada una y cómo se regulan los pagos si un colaborador labora en dichos días. En las siguientes líneas podrás conocer cuáles son los feriados que restan en 2025, incluyendo lo que se celebra en cada fecha, y cómo funciona la compensación económica en ciertos casos.

Feriados nacionales que restan en 2025 tras el 30 de agosto

8 de octubre: Combate de Angamos Conmemoración del sacrificio de Miguel Grau

1 de noviembre: Día de Todos los Santos Celebración religiosa

8 de diciembre: Inmaculada Concepción Festividad religiosa católica

25 de diciembre: Navidad Celebración del nacimiento de Jesús

¿Qué se celebra en estas fechas?

8 de octubre: Combate de Angamos

Se recuerda la heroica participación del almirante Miguel Grau Seminario, considerado el máximo héroe naval del Perú, en la Guerra del Pacífico. Este día se honra su valor y patriotismo.

1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Celebración religiosa dedicada a todos los santos reconocidos por la Iglesia Católica, así como a todos aquellos que han alcanzado la santidad y no han sido canonizados. Es una fecha de reflexión y visita a los cementerios.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Conmemoración de la pureza de la Virgen María desde su concepción. Es una de las festividades marianas más importantes dentro del calendario católico.

25 de diciembre: Navidad

Celebración del nacimiento de Jesucristo, una de las fiestas más significativas del mundo cristiano. Es una fecha familiar que suele conllevar reuniones, intercambio de regalos y actividades religiosas.

¿Cuánto se paga por trabajar en un feriado?

Según la Ley de Descanso Semanal Obligatorio y Remuneración por Trabajo en Días Feriados (D. Leg. N° 713), los trabajadores tienen derecho a descansar durante los feriados nacionales con remuneración ordinaria. No obstante, si el trabajador labora en un feriado sin descanso compensatorio posterior, recibirá un triple pago:

Remuneración diaria habitual (por el feriado)

Remuneración por el trabajo realizado ese día

Sobretasa del 100% por trabajar en feriado

Es importante tener en cuenta que el mencionado pago, solo aplica siempre que no se vaya a otorgar un descanso compensatorio por parte del empleador.