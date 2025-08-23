- Hoy:
¿Cuál es el primer feriado de septiembre 2025? Esto es lo que dice el calendario oficial
Nos encontramos a poco de terminar agosto 2025 y pronto le daremos la bienvenida al mes de septiembre, por lo cual es clave saber si se consideran feriados.
Septiembre en Perú es un mes de transición desde el invierno hacia la llegada de la primavera. Aunque no se cuenta con feriados nacionales reconocidos por ley en 2025, el mes se caracteriza por una gran variedad de celebraciones regionales, históricas y culturales. Estas festividades reflejan la diversidad del país en relación a algunas tradiciones.
Asimismo, varias regiones recuerdan su identidad y legado mediante días no laborables municipales o regionales, así como fechas emblemáticas como el Festival Internacional de la Primavera en Trujillo o la devoción a la Virgen de las Mercedes en Piura.
A continuación, te indicamos con detalle cuáles son todos los feriados oficiales nacionales, así como los días no laborables por región y otras efemérides significativas asociadas a este noveno mes del año.
Ausencia de feriados nacionales en septiembre 2025
En el calendario peruano oficial para 2025, no se registran feriados nacionales durante septiembre. Es decir, no existen días de descanso con goce legalmente remunerado aplicables en todo el territorio peruano.
Días no laborables regionales en septiembre 2025
Aunque no hay feriados nacionales, algunos gobiernos regionales han establecido días no laborables en su jurisdicción:
1 de septiembre – Tacna
Mediante la Ordenanza Regional N.º 012‑2025‑CR/GOB.REG.TACNA, se declara el 1 de septiembre como día no laborable para los trabajadores del sector público, en conmemoración del centenario de la reincorporación de la provincia de Tarata al Perú.
8 de septiembre - Apurímac (Abancay, Chincheros y otras localidades)
En esta fecha se conmemora la festividad de Nuestra Señora de Cocharcas, y ha sido declarada como día no laborable regional.
24 de septiembre - Piura
Se celebra la Virgen de las Mercedes, patrona de las Fuerzas Armadas, y está reconocida como feriado regional por la Ley N.º 15618 de 1965, aplicable únicamente en Piura.
27 de septiembre -Trujillo (La Libertad)
En esa fecha se celebra el Festival Internacional de la Primavera, considerado uno de los eventos más emblemáticos de Trujillo. Por ello, el gobierno regional ha declarado día no laborable regional para toda la provincia.
Otras efemérides y fechas destacadas de septiembre 2025
Aunque no con carácter de feriado legal, septiembre también acoge diversas efemérides de interés cultural, cívico o educativo mencionadas en documentos oficiales:
Según el calendario cívico-escolar del Ministerio de Educación:
- 1 de septiembre: Semana de la Educación Vial.
- 7 de septiembre: Día de los Derechos Cívicos de la Mujer.
- 8 de septiembre: Día Internacional de la Alfabetización.
- 23 de septiembre: Día de la Primavera y Día de la Aviación Nacional (Jorge Chávez).
- 24 de septiembre: Semana Nacional de los Derechos Humanos y Día del poeta José Gálvez Barrenechea.
- 27 de septiembre: Día Mundial del Turismo.
- 29 de septiembre: Día Mundial de los Mares.
