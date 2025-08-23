- Hoy:
Resultados Examen de Admisión Ordinario UNT: consulta la lista de ingresantes y puntaje obtenido
El Examen Ordinario UNT 2026-1 se realizará en dos fechas y AQUÍ podrás acceder a toda la información sobre esta prueba de la Universidad Nacional de Trujillo.
Este sábado 23 de agosto, la Universidad Nacional de Trujillo recibe a docenas de postulantes que rendirán el primer Examen de Admisión Ordinario UNT 2026-1. En esta nota, te brindamos todos los detalles que necesitas saber sobre la prueba de conocimientos que permite acceder una de las ansiadas vacantes a la casa de estudios superiores.
¿Cuándo es el examen de admisión de la UNT 2026-1?
El Examen de Admisión Ordinario 2026-I de la Universidad Nacional de Trujillo se llevará a cabo en agosto de 2025. Estas son las fechas según el cronograma oficial:
- Áreas A y C: 23 de agosto de 2025
- Áreas B y D: 24 de agosto de 2025
Recomendaciones para el examen de admisión UNT 2026-I
Los postulantes deben presentarse en la Ciudad Universitaria, puertas N.º 01, 02 y 04, según corresponda. Además, el horario de ingreso será desde las 7:30 a. m. hasta las 9:45 a. m., por otro lado, es importante tener en cuenta los objetos permitidos al examen de admisión ordinario UNT 2026-I:
- Lápiz Teknic-o 2B
- Borrador blanco de lápiz
- Tajador.
- Constancia de inscripción
- DNI
Por el contrario, los objetos no permitidos son: hojas de papel, cuadernos, libros, fólder, sobres, anotaciones, celulares, calculadora, radios, ningún dispositivo electrónico, cartera, canguro, mochila, maletín, cadenas, pulseras, aretes, relojes. En caso de que el postulante tenga cabello largo, debe traerlo convenientemente recogido.
Resultados Examen Ordinario UNT 2026-1: LINK de consulta
La Universidad Nacional de Trujillo publicará los resultados del Examen de Admisión Ordinario UNT 2026-1, mediante su página web, www.unitru.edu.pe/admision.aspx o solo dale clic aquí. Solo debes ingresar a la opción de la prueba correspondiente, buscar los apellidos y nombres; y verificar el puntaje, que determina si ingresaste o no. ¡Te deseamos muchos éxitos!
- Examen Ordinario Universidad Nacional de Trujillo 2026-1: resultados AQUÍ
Carreras de la Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Agropecuarias
- Agronomía
- Zootecnia
- Ingeniería Agrícola
- Ingeniería Agroindustrial
Facultad de Ciencias Biológicas
- Ciencias Biológicas
- Biología Pesquera
- Microbiología y Parasitología
Facultad de Ciencias Económicas
- Administración
- Contabilidad y Finanzas
- Economía
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
- Derecho
- Ciencias Políticas y Gobernabilidad
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación
- Educación Inicial
- Educación Primaria
- Educación Secundaria (menciones en Idiomas; Matemáticas; Lengua y Literatura; Ciencias Naturales, Física, Química y Biología; Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales; Historia y Geografía)
- Ciencias de la Comunicación
Facultad de Enfermería
- Enfermería
Facultad de Estomatología
- Estomatología
Facultad de Farmacia y Bioquímica
- Farmacia y Bioquímica
Facultad de Ingeniería
- Ingeniería Agrícola
- Ingeniería Agroindustrial
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Materiales
- Ingeniería Industrial
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería Mecatrónica
- Ingeniería Metalúrgica
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Química
- Ingeniería de Sistemas
- Arquitectura y Urbanismo
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
- Física
- Matemáticas
- Estadística
- Informática
Facultad de Ciencias Sociales
- Antropología
- Arqueología
- Trabajo Social
- Turismo
- Historia
Facultad de Medicina
- Medicina
