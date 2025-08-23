0

Resultados Examen de Admisión Ordinario UNT: consulta la lista de ingresantes y puntaje obtenido

El Examen Ordinario UNT 2026-1 se realizará en dos fechas y AQUÍ podrás acceder a toda la información sobre esta prueba de la Universidad Nacional de Trujillo.

Angie De La Cruz
El Examen de Admisión Ordinario UNT 2026-I se realizará este 23 y 24 de agosto.
El Examen de Admisión Ordinario UNT 2026-I se realizará este 23 y 24 de agosto. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
Este sábado 23 de agosto, la Universidad Nacional de Trujillo recibe a docenas de postulantes que rendirán el primer Examen de Admisión Ordinario UNT 2026-1. En esta nota, te brindamos todos los detalles que necesitas saber sobre la prueba de conocimientos que permite acceder una de las ansiadas vacantes a la casa de estudios superiores.

¿Cuándo es el examen de admisión de la UNT 2026-1?

El Examen de Admisión Ordinario 2026-I de la Universidad Nacional de Trujillo se llevará a cabo en agosto de 2025. Estas son las fechas según el cronograma oficial:

  • Áreas A y C: 23 de agosto de 2025
  • Áreas B y D: 24 de agosto de 2025

Recomendaciones para el examen de admisión UNT 2026-I

Los postulantes deben presentarse en la Ciudad Universitaria, puertas N.º 01, 02 y 04, según corresponda. Además, el horario de ingreso será desde las 7:30 a. m. hasta las 9:45 a. m., por otro lado, es importante tener en cuenta los objetos permitidos al examen de admisión ordinario UNT 2026-I:

  • Lápiz Teknic-o 2B
  • Borrador blanco de lápiz
  • Tajador.
  • Constancia de inscripción
  • DNI

Recomendaciones para rendir el examen de admisión ordinario UNT 2026-1.

Por el contrario, los objetos no permitidos son: hojas de papel, cuadernos, libros, fólder, sobres, anotaciones, celulares, calculadora, radios, ningún dispositivo electrónico, cartera, canguro, mochila, maletín, cadenas, pulseras, aretes, relojes. En caso de que el postulante tenga cabello largo, debe traerlo convenientemente recogido.

Resultados Examen Ordinario UNT 2026-1: LINK de consulta

La Universidad Nacional de Trujillo publicará los resultados del Examen de Admisión Ordinario UNT 2026-1, mediante su página web, www.unitru.edu.pe/admision.aspx o solo dale clic aquí. Solo debes ingresar a la opción de la prueba correspondiente, buscar los apellidos y nombres; y verificar el puntaje, que determina si ingresaste o no. ¡Te deseamos muchos éxitos!

Carreras de la Universidad Nacional de Trujillo

Facultad de Ciencias Agropecuarias

  • Agronomía
  • Zootecnia
  • Ingeniería Agrícola
  • Ingeniería Agroindustrial

Facultad de Ciencias Biológicas

  • Ciencias Biológicas
  • Biología Pesquera
  • Microbiología y Parasitología

Facultad de Ciencias Económicas

  • Administración
  • Contabilidad y Finanzas
  • Economía

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

  • Derecho
  • Ciencias Políticas y Gobernabilidad

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación

  • Educación Inicial
  • Educación Primaria
  • Educación Secundaria (menciones en Idiomas; Matemáticas; Lengua y Literatura; Ciencias Naturales, Física, Química y Biología; Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales; Historia y Geografía)
  • Ciencias de la Comunicación

Facultad de Enfermería

  • Enfermería

Facultad de Estomatología

  • Estomatología

Facultad de Farmacia y Bioquímica

  • Farmacia y Bioquímica

Facultad de Ingeniería

  • Ingeniería Agrícola
  • Ingeniería Agroindustrial
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería de Materiales
  • Ingeniería Industrial
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería Mecatrónica
  • Ingeniería Metalúrgica
  • Ingeniería de Minas
  • Ingeniería Química
  • Ingeniería de Sistemas
  • Arquitectura y Urbanismo

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

  • Física
  • Matemáticas
  • Estadística
  • Informática

Facultad de Ciencias Sociales

  • Antropología
  • Arqueología
  • Trabajo Social
  • Turismo
  • Historia

Facultad de Medicina

  • Medicina
