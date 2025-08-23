Resultados Examen de Admisión Ordinario UNT: consulta la lista de ingresantes y puntaje obtenido

Este sábado 23 de agosto, la Universidad Nacional de Trujillo recibe a docenas de postulantes que rendirán el primer Examen de Admisión Ordinario UNT 2026-1. En esta nota, te brindamos todos los detalles que necesitas saber sobre la prueba de conocimientos que permite acceder una de las ansiadas vacantes a la casa de estudios superiores.

¿Cuándo es el examen de admisión de la UNT 2026-1?

El Examen de Admisión Ordinario 2026-I de la Universidad Nacional de Trujillo se llevará a cabo en agosto de 2025. Estas son las fechas según el cronograma oficial:

Áreas A y C : 23 de agosto de 2025

: 23 de agosto de 2025 Áreas B y D: 24 de agosto de 2025

Recomendaciones para el examen de admisión UNT 2026-I

Los postulantes deben presentarse en la Ciudad Universitaria, puertas N.º 01, 02 y 04, según corresponda. Además, el horario de ingreso será desde las 7:30 a. m. hasta las 9:45 a. m., por otro lado, es importante tener en cuenta los objetos permitidos al examen de admisión ordinario UNT 2026-I:

Lápiz Teknic-o 2B

Borrador blanco de lápiz

Tajador.

Constancia de inscripción

DNI

Recomendaciones para rendir el examen de admisión ordinario UNT 2026-1.

Por el contrario, los objetos no permitidos son: hojas de papel, cuadernos, libros, fólder, sobres, anotaciones, celulares, calculadora, radios, ningún dispositivo electrónico, cartera, canguro, mochila, maletín, cadenas, pulseras, aretes, relojes. En caso de que el postulante tenga cabello largo, debe traerlo convenientemente recogido.

Resultados Examen Ordinario UNT 2026-1: LINK de consulta

La Universidad Nacional de Trujillo publicará los resultados del Examen de Admisión Ordinario UNT 2026-1, mediante su página web, www.unitru.edu.pe/admision.aspx o solo dale clic aquí. Solo debes ingresar a la opción de la prueba correspondiente, buscar los apellidos y nombres; y verificar el puntaje, que determina si ingresaste o no. ¡Te deseamos muchos éxitos!

Examen Ordinario Universidad Nacional de Trujillo 2026-1: resultados AQUÍ

Carreras de la Universidad Nacional de Trujillo

Facultad de Ciencias Agropecuarias

Agronomía

Zootecnia

Ingeniería Agrícola

Ingeniería Agroindustrial

Facultad de Ciencias Biológicas

Ciencias Biológicas

Biología Pesquera

Microbiología y Parasitología

Facultad de Ciencias Económicas

Administración

Contabilidad y Finanzas

Economía

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Derecho

Ciencias Políticas y Gobernabilidad

Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación

Educación Inicial

Educación Primaria

Educación Secundaria (menciones en Idiomas; Matemáticas; Lengua y Literatura; Ciencias Naturales, Física, Química y Biología; Filosofía, Psicología y Ciencias Sociales; Historia y Geografía)

Ciencias de la Comunicación

Facultad de Enfermería

Enfermería

Facultad de Estomatología

Estomatología

Facultad de Farmacia y Bioquímica

Farmacia y Bioquímica

Facultad de Ingeniería

Ingeniería Agrícola

Ingeniería Agroindustrial

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Civil

Ingeniería de Materiales

Ingeniería Industrial

Ingeniería Mecánica

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería Metalúrgica

Ingeniería de Minas

Ingeniería Química

Ingeniería de Sistemas

Arquitectura y Urbanismo

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Física

Matemáticas

Estadística

Informática

Facultad de Ciencias Sociales

Antropología

Arqueología

Trabajo Social

Turismo

Historia

Facultad de Medicina