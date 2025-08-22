Simulacro UNMSM 2026-I: verifica tu inscripción AQUÍ y revisa a qué hora saldrán los resultados

Los postulantes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos rendirán el Simulacro presencial del examen de admisión UNMSM 2026-I, que les permitirá conocer de cerca la experiencia del examen real, formato y medición de nivel académico. La prueba se rendirá este 23 y 24 de agosto, de acuerdo a las áreas. Conoce todo lo que debes saber al respecto.

¿Cuándo es el simulacro de la San Marcos?

El sábado 23 de agosto, los para postulantes de Ciencias Básicas, Ingeniería, Ciencias Económicas y de la Gestión, y los no inscritos de estas áreas rendirá el simulacro UNMSM. Mientras que el domingo 24 de agosto, es para Ciencias de la Salud, Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales, y los no inscritos de estas áreas. Recuerda que los no inscritos son pagantes que no llegaron a registrarse.

¿A qué hora inicia el simulacro UNMSM 2026-I?

El acceso al recinto universitario de la UNMSM suele permitirse entre las 06:00 y las 08:30 a. m., se recomienda acudir con anticipación para evitar contratiempos, ya que una vez cerrado, no se permite el acceso. Es obligatorio portar el DNI y la ficha de inscripción para poder entrar.

Para obtener tu carné de participante solo dale clic aquí. Descarga el documento y llévalo impreso en una hoja bond tamaño A4

Para verificar tu inscripción al Simulacro Presencial 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingresa a este enlace: https://appadmision.unmsm.edu.pe, coloca tu código y participante, DNI o nombre del participante. Ten en cuenta que este paso es sumamente importante antes de rendir la prueba.

¿Cómo debo asistir al simulacro UNMSM?

Asegúrate de cumplir el código de vestimenta para rendir el simulacro del examen de admisión UNMSM: vestir prendas de invierno como polos, chompas y casacas sin capucha, pantalones de tela, algodón, franela o hilo, sin adornos, broches, cierres u otros elementos metálicos. Zapatos o zapatillas sin hebillas, ojales ni adornos de metal. Al ingresar, si tienes cabello largo (dama/varón), este debe ir suelto, sin colets ni ganchos, y sin aretes ni piercings.

¿Qué objetos no llevar al simulacro del examen de admisión UNMSM?

Útiles de escritorio: Lápiz, regla, tajador, borrador, hojas, separatas, revistas, libros, cuadernos y otros.

Lápiz, regla, tajador, borrador, hojas, separatas, revistas, libros, cuadernos y otros. Comidas y bebidas: Cualquier tipo de alimentos, bebidas y caramelo.

Cualquier tipo de alimentos, bebidas y caramelo. Aparatos tecnológicos: Smartphone, tablets, smartwatch, celular, radio, MP4, MP3, USB, microcámara, reloj, tarjeta bancaria, tarjeta de transporte público, audífono, cables o cualquier material de transmisión y recepción de datos.

Smartphone, tablets, smartwatch, celular, radio, MP4, MP3, USB, microcámara, reloj, tarjeta bancaria, tarjeta de transporte público, audífono, cables o cualquier material de transmisión y recepción de datos. Joyería y accesorios: Aretes, anillos, piercing, reloj, pulseras, atomizador, llavero, llaves de auto, llaves de casa, servilleta y otros.

Aretes, anillos, piercing, reloj, pulseras, atomizador, llavero, llaves de auto, llaves de casa, servilleta y otros. Vestimenta: Casacas y chompas con capucha, polos y poleras con capucha, pantalón jean, correa, gorro, chullo, mochila, cartera, morral, maletín, billetera y otros. Colets, ganchos para el cabello de cualquier tipo.

Resultados Simulacro UNMSM 2026-I: a qué hora salen y LINK de consulta

Hasta ahora, no se conoce la hora exacta de publicación de los resultados del Simulacro Presencial UNMSM 2026-I, pero se estima que sea alrededor de las 6 a 7 p. m., aunque sí hay un apartado dedicado a los resultados en OCA, el portal de admisión en la página web de la universidad.

Accede a los resultados del Simulacro Presencial 2026-I UNMSM. | Imagen: OCA