La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo está realizando HOY, domingo 24 de agosto, su examen de admisión 2025 - II. Miles de jóvenes buscan acceder a una de las vacantes que está ofreciendo. Si eres uno de ellos y quieres acceder a la lista de ingresantes, entonces revisa las próximas líneas.

Resultados del examen de admisión UNPRG 2025 - II

Por el momento, se desconoce a qué hora se publicarán los resultados del examen de admisión UNPRG 2025 - II, pero se espera que la lista de ingresantes esté disponible a partir de las 5:00 o 6:00 p.m. En la web del Diario Líbero podrás saber qué puesto ocupaste en la evaluación supervisada.

Admisión UNPRG 2025 - II: ¿Qué no puedes llevar al examen?

La Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo dio a conocer la lista de elementos que no puedes llevar al examen de admisión 2025 - II. Los postulantes no podrán rendir la evaluación con aparatos tecnológicos, vestimenta con capucha, joyería, accesorios, útiles de escritorios y comidas.

Examen de admisión UNPRG 2025 - II: Carreras

A continuación, podrás conocer qué carreras está ofreciendo la Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo para el periodo 2025 - II.

FACULTAD DE AGRONOMÍA

Agronomía

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Administración

Comercio y Negocios Internacionales

Contabilidad

Economía

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

Ciencia Política

Derecho

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA

Ingeniería Agrícola

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

Ingeniería Mecánica y Eléctrica

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN

Arqueología

Arte

Ciencias de la Comunicación

Educación

Psicología

Sociología

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA

Medicina Veterinaria

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

Ciencias Biológicas

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

Estadística

Física

Ingeniería en Computación e Informática

Ingeniería Electrónica

Matemáticas

FACULTAD DE ENFERMERÍA

Enfermería

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA

Arquitectura

Ingeniería Civil

Ingeniería de Sistemas

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Ingeniería de Industrias Alimentarias

Ingeniería Química

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

Medicina Humana

FACULTAD DE INGENIERÍA ZOOTECNIA

Ingeniería Zootecnia

Examen UNPRG: Puntaje mínimo para ingresar

Las personas que rindieron el examen de admisión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo deben saber que para alcanzar una de las vacantes tienes que obtener como mínimo 1,000 puntos de 2,000 posibles. Recuerda que hay variaciones de acuerdo a las vacantes de cada facultad.