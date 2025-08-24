0
Real Madrid - Real Oviedo EN VIVO HOY por LaLiga
Universitario vs Alianza Lima HOY: hora y dónde ver el clásico 2025

Resultado del examen de admisión UNPRG 2025 - II: Revisa AQUÍ si ingresaste y pujante final

Conoce AQUÍ los resultados finales del examen de admisión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y si accediste a una vacante.

Roxana Aliaga
Mira los resultados del examen de admisión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 2025 - II.
Mira los resultados del examen de admisión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 2025 - II.
La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo está realizando HOY, domingo 24 de agosto, su examen de admisión 2025 - II. Miles de jóvenes buscan acceder a una de las vacantes que está ofreciendo. Si eres uno de ellos y quieres acceder a la lista de ingresantes, entonces revisa las próximas líneas.

Resultados del examen de admisión UNPRG 2025 - II

Por el momento, se desconoce a qué hora se publicarán los resultados del examen de admisión UNPRG 2025 - II, pero se espera que la lista de ingresantes esté disponible a partir de las 5:00 o 6:00 p.m. En la web del Diario Líbero podrás saber qué puesto ocupaste en la evaluación supervisada.

Admisión UNPRG 2025 - II: ¿Qué no puedes llevar al examen?

La Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo dio a conocer la lista de elementos que no puedes llevar al examen de admisión 2025 - II. Los postulantes no podrán rendir la evaluación con aparatos tecnológicos, vestimenta con capucha, joyería, accesorios, útiles de escritorios y comidas.

Examen de admisión UNPRG 2025 - II: Carreras

A continuación, podrás conocer qué carreras está ofreciendo la Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo para el periodo 2025 - II.

FACULTAD DE AGRONOMÍA

  • Agronomía

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

  • Administración
  • Comercio y Negocios Internacionales
  • Contabilidad
  • Economía

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

  • Ciencia Política
  • Derecho

FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA

  • Ingeniería Agrícola

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

  • Ingeniería Mecánica y Eléctrica

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN

  • Arqueología
  • Arte
  • Ciencias de la Comunicación
  • Educación
  • Psicología
  • Sociología

FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA

  • Medicina Veterinaria

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

  • Ciencias Biológicas

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

  • Estadística
  • Física
  • Ingeniería en Computación e Informática
  • Ingeniería Electrónica
  • Matemáticas

FACULTAD DE ENFERMERÍA

  • Enfermería

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA

  • Arquitectura
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería de Sistemas

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

  • Ingeniería de Industrias Alimentarias
  • Ingeniería Química

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

  • Medicina Humana

FACULTAD DE INGENIERÍA ZOOTECNIA

  • Ingeniería Zootecnia

Examen UNPRG: Puntaje mínimo para ingresar

Las personas que rindieron el examen de admisión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo deben saber que para alcanzar una de las vacantes tienes que obtener como mínimo 1,000 puntos de 2,000 posibles. Recuerda que hay variaciones de acuerdo a las vacantes de cada facultad.

  • Respuesta correcta: 20 pts.
  • Respuesta incorrecta: -1.125 pts.
  • Pregunta sin responder: 0 pts.
