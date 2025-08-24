- Hoy:
Resultado del examen de admisión UNPRG 2025 - II: Revisa AQUÍ si ingresaste y pujante final
Conoce AQUÍ los resultados finales del examen de admisión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y si accediste a una vacante.
La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo está realizando HOY, domingo 24 de agosto, su examen de admisión 2025 - II. Miles de jóvenes buscan acceder a una de las vacantes que está ofreciendo. Si eres uno de ellos y quieres acceder a la lista de ingresantes, entonces revisa las próximas líneas.
Resultados del examen de admisión UNPRG 2025 - II
Por el momento, se desconoce a qué hora se publicarán los resultados del examen de admisión UNPRG 2025 - II, pero se espera que la lista de ingresantes esté disponible a partir de las 5:00 o 6:00 p.m. En la web del Diario Líbero podrás saber qué puesto ocupaste en la evaluación supervisada.
Admisión UNPRG 2025 - II: ¿Qué no puedes llevar al examen?
La Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo dio a conocer la lista de elementos que no puedes llevar al examen de admisión 2025 - II. Los postulantes no podrán rendir la evaluación con aparatos tecnológicos, vestimenta con capucha, joyería, accesorios, útiles de escritorios y comidas.
Examen de admisión UNPRG 2025 - II: Carreras
A continuación, podrás conocer qué carreras está ofreciendo la Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo para el periodo 2025 - II.
FACULTAD DE AGRONOMÍA
- Agronomía
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
- Administración
- Comercio y Negocios Internacionales
- Contabilidad
- Economía
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
- Ciencia Política
- Derecho
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRÍCOLA
- Ingeniería Agrícola
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
- Ingeniería Mecánica y Eléctrica
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN
- Arqueología
- Arte
- Ciencias de la Comunicación
- Educación
- Psicología
- Sociología
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA
- Medicina Veterinaria
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
- Ciencias Biológicas
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
- Estadística
- Física
- Ingeniería en Computación e Informática
- Ingeniería Electrónica
- Matemáticas
FACULTAD DE ENFERMERÍA
- Enfermería
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA
- Arquitectura
- Ingeniería Civil
- Ingeniería de Sistemas
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
- Ingeniería de Industrias Alimentarias
- Ingeniería Química
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
- Medicina Humana
FACULTAD DE INGENIERÍA ZOOTECNIA
- Ingeniería Zootecnia
Examen UNPRG: Puntaje mínimo para ingresar
Las personas que rindieron el examen de admisión de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo deben saber que para alcanzar una de las vacantes tienes que obtener como mínimo 1,000 puntos de 2,000 posibles. Recuerda que hay variaciones de acuerdo a las vacantes de cada facultad.
- Respuesta correcta: 20 pts.
- Respuesta incorrecta: -1.125 pts.
- Pregunta sin responder: 0 pts.
