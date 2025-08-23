Universidad Nacional de Piura: resultados oficiales del examen de admisión para escolares

La Universidad Nacional de Piura llevó a cabo su Prueba de Aptitud Escolar (PAE) en su sede principal HOY, sábado 23 de agosto. Esta evaluación está dirigida a los estudiantes que están cursando quinto y cuarto de secundaria. Si rendiste la evaluación, entonces no dudes en revisar las próximas líneas, porque conocerás los resultados oficiales.

Resultados UNP: Lista de ingresantes

Por el momento, la Universidad Nacional de Piura no ha publicado los resultados, pero es posible que la lista de ingresantes del examen PAE esté disponible desde las 5 o 6 de la tarde.

Examen PAE de la Universidad Nacional de Piura: ¿Cuáles son los beneficios?

Según la página web de la UNP, los jóvenes que postulan en esta modalidad podrán acceder a los resultados e informe de su evaluación de manera virtual. Además, si el estudiante cursa quinto de secundaria y obtiene el puntaje exigido, logrará la admisión a la Universidad de Piura.

Su ingreso se validará cuando el postulante admitido haya terminado la secundaria, esto de acuerdo a la legislación educativa. Se debe tener en cuenta que en esta modalidad no se otorga el ingreso al Programa Académico de Medicina.

Universidad Nacional de Piura: ¿Qué carreras tiene?

A continuación, podrás conocer cuáles son las carreras que está ofreciendo la Universidad Nacional de Piura en su sede principal. ¡Toma nota!}