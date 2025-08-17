Resultados UNI 2025-2 del Examen de Física y Química: revisa AQUÍ los puntajes finales y si lograste ingresar

Este domingo 17 de agosto, miles de jóvenes postulantes se medirán en uno de los exámenes más exigentes del país: el de Física y Química para la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), correspondiente al mecanismo de admisión 2025‑2.

Este examen marca el cierre de un riguroso calendario de admisión que arrancó con pruebas de aptitud vocacional, académica, humanidades y matemáticas, y que este año fue reajustado debido al paro de transportistas, asegurando que todos los aspirantes puedan llegar en condiciones seguras.

La UNI, conocida por su alta selectividad y excelencia académica, ha desplegado un protocolo estricto: desde requisitos documentarios hasta sistemas de monitoreo masivo, garantizando transparencia y equidad en la evaluación. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para esta jornada decisiva.

Fechas y modalidad del examen

El Examen de Admisión UNI 2025‑2 se desarrolla en tres etapas presenciales:

Miércoles 13 de agosto: Aptitud Académica y Humanidades.

Viernes 15 de agosto: Matemática.

Domingo 17 de agosto: Física y Química.

Estas fechas fueron reprogramadas a raíz del paro de transportistas originalmente convocado el 11 de agosto, con el fin de proteger la seguridad de los postulantes, docentes y personal administrativo. El examen se realiza de manera completamente presencial y es ampliamente reconocido por su alto nivel académico.

Requisitos de ingreso y normas de seguridad

Los postulantes deben presentar obligatoriamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y la Ficha de postulante, obtenida durante el registro.

Está estrictamente prohibido ingresar con:

Dispositivos electrónicos, como celulares, tablets, relojes inteligentes o audífonos.

Alimentos, bebidas, útiles escolares personales (lápiz, calculadora, borrador, tajador) y accesorios como gorras, joyas o lentes de sol.

Se recomienda llegar con antelación y acudir únicamente con lo permitido.

Duración y estructura del examen

El examen tiene una duración aproximada de 3 horas y 30 minutos. Para carreras como Arquitectura, se adicionan 30 minutos extra, aunque en este caso aplica solo a la aptitud vocacional.

Evalúa conocimientos específicos en Física y Química, completando así el ciclo que comenzó con aptitud académica, humanidades y matemáticas.

Cómo y cuándo consultar los resultados

La UNI publicará los resultados al día siguiente de cada examen, incluyendo el de Física y Química. Para consultarlos es necesario seguir este proceso: