0
EN DIRECTO
Previa del Universitario vs. Sport Huancayo por el Torneo Clausura
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura

Resultados UNI 2025-2 del Examen de Física y Química: revisa AQUÍ los puntajes finales y si lograste ingresar

Si fuiste parte del proceso de admisión de la UNI en esta fecha, entonces será necesario conocer los resultados finales AQUÍ.

Daniela Alvarado
UNI 2025: consulta sobre el examen de admisión de este 17 de agosto
UNI 2025: consulta sobre el examen de admisión de este 17 de agosto | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
COMPARTIR

Este domingo 17 de agosto, miles de jóvenes postulantes se medirán en uno de los exámenes más exigentes del país: el de Física y Química para la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), correspondiente al mecanismo de admisión 2025‑2.

UNI: revisa cuáles fueron los resultados del examen de admisión

PUEDES VER: Resultados Examen de Admisión UNI 2025-2: Consulta AQUÍ el puntaje obtenido en la prueba del 13 de agosto

Este examen marca el cierre de un riguroso calendario de admisión que arrancó con pruebas de aptitud vocacional, académica, humanidades y matemáticas, y que este año fue reajustado debido al paro de transportistas, asegurando que todos los aspirantes puedan llegar en condiciones seguras.

La UNI, conocida por su alta selectividad y excelencia académica, ha desplegado un protocolo estricto: desde requisitos documentarios hasta sistemas de monitoreo masivo, garantizando transparencia y equidad en la evaluación. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para esta jornada decisiva.

Fechas y modalidad del examen

El Examen de Admisión UNI 2025‑2 se desarrolla en tres etapas presenciales:

  • Miércoles 13 de agosto: Aptitud Académica y Humanidades.
  • Viernes 15 de agosto: Matemática.
  • Domingo 17 de agosto: Física y Química.

Estas fechas fueron reprogramadas a raíz del paro de transportistas originalmente convocado el 11 de agosto, con el fin de proteger la seguridad de los postulantes, docentes y personal administrativo. El examen se realiza de manera completamente presencial y es ampliamente reconocido por su alto nivel académico.

Requisitos de ingreso y normas de seguridad

Los postulantes deben presentar obligatoriamente su Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y la Ficha de postulante, obtenida durante el registro.

Está estrictamente prohibido ingresar con:

  • Dispositivos electrónicos, como celulares, tablets, relojes inteligentes o audífonos.
  • Alimentos, bebidas, útiles escolares personales (lápiz, calculadora, borrador, tajador) y accesorios como gorras, joyas o lentes de sol.
  • Se recomienda llegar con antelación y acudir únicamente con lo permitido.

Duración y estructura del examen

El examen tiene una duración aproximada de 3 horas y 30 minutos. Para carreras como Arquitectura, se adicionan 30 minutos extra, aunque en este caso aplica solo a la aptitud vocacional.

Evalúa conocimientos específicos en Física y Química, completando así el ciclo que comenzó con aptitud académica, humanidades y matemáticas.

Cómo y cuándo consultar los resultados

La UNI publicará los resultados al día siguiente de cada examen, incluyendo el de Física y Química. Para consultarlos es necesario seguir este proceso:

  • Ingresar al portal oficial: https://admision.uni.edu.pe/.
  • Seleccionar el examen correspondiente (en este caso, Física y Química dentro de 2025‑2).
  • Elegir la carrera o área postulada.
  • Buscar por nombre o número de postulante en la lista oficial de ingresantes y revisar el puntaje.
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Tottus anuncia oferta en miles de productos | ¿Cuándo y en qué tiendas comprar?

  2. Retiro ONP 2025: ¿Ya hay fecha para la aprobación del proyecto de ley que busca la liberación de hasta S/26 750?

  3. Retiro AFP 2025 de S/21 400 en Perú: Así sería el cronograma de desembolso para afiliados este 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano