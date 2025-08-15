UNI realiza su examen de Matemática este 15 de agosto 2025-II: ¿A qué hora salen los resultados?

La Universidad Nacional de Ingeniería dio inicio a su proceso de admisión ordinario 2025-II y en esta semana se están rindiendo las diversas pruebas de conocimiento, que deberán superar los postulantes. En este marco, este viernes 15 de agosto se realizará la prueba de Matemáticas, por lo que te compartimos el LINK para verificar si estás dentro de la lista de ingresantes.

¿Cuándo es el examen de la UNI 2025 en agosto?

Conoce en qué fechas se están realizando las pruebas de la Universidad Nacional de Ingeniería en esta segunda jornada de admisión 2025. Los exámenes se distribuyen según las áreas y los postulantes deben obtener un alto puntaje para lograr alcanzar una de las ansiadas vacantes:

Sábado 9 de agosto de 2025 : Examen de aptitud vocacional para postulantes de la carrera de Arquitectura

: Examen de aptitud vocacional para postulantes de la carrera de Arquitectura Miércoles 13 de agosto de 2025 : Prueba de aptitud académica y humanidades

: Prueba de aptitud académica y humanidades Viernes 15 de agosto de 2025 : Examen de Matemática

: Examen de Matemática Domingo 17 de agosto de 2025 : Examen de Física y Química

¿Cuánto dura el examen de admisión UNI 2025?

El examen de admisión UNI 2025-II de agosto tiene una duración estándar de 3 horas con 30 minutos. Para la mayoría de carreras, el examen dura 3 h 30 min, pero para los postulantes a Arquitectura, se añade un tiempo extra de 30 minutos, por lo que el examen completo tiene una duración total de 4 horas.

¿Qué no llevar al examen de admisión UNI 2025-II?

Es importante tener en cuenta los objetos que no están permitidos al examen de admisión UNI 2025-II. Conoce cuáles son:

Celulares, relojes inteligentes, audífonos o dispositivos electrónicos de cualquier tipo.

de cualquier tipo. Calculadoras o reglas, compases, etc.

o reglas, compases, etc. Mochilas, bolsos o carteras grandes (solo lo estrictamente necesario).

(solo lo estrictamente necesario). Alimentos .

. Hojas, apuntes, libros o cualquier material de consulta .

. Ropa con mensajes o símbolos que puedan considerarse ofensivos o distractores.

Conoce qué no debes llevar al examen de admisión UNI 2025-II.

¿A qué hora salen los resultados del examen de admisión UNI?

Los resultados del Examen de Admisión UNI suelen publicarse al día siguiente de cada prueba, aproximadamente desde las 6:00 p. m. (hora local, Perú).

LINK de resultados examen de admisión UNI 2025-II

Para acceder a los resultados del examen de admisión UNI 2025-2, solo debes ingresar a la plataforma oficial de la universidad (admision.uni.edu.pe/admision2025/) o darle CLIC AQUÍ. En la página web encontrarás el puntaje que se obtuvo en las diversas evaluaciones, según el cronograma.

Resultados examen de Matemática UNI 2025-2: PENDIENTE

Plataforma de la UNI para acceder a los resultados generales del examen de admisión 2025-2.

La publicación de los resultados del examen de Matemática aún está pendiente, ya que los aspirantes están rindiendo la segunda prueba de este proceso. Sin embargo, la lista de puntajes de la Prueba de Aptitud Vocacional 2025-2 y de Aptitud Académica y Humanidades, ya están disponibles en la plataforma.