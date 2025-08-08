Último minuto | UNI reprograma Examen de Admisión Ordinario 2025-2: revisa las nuevas fechas

Este viernes 8 de agosto, la Universidad Nacional de Ingeniería informó que el Examen de Admisión Ordinario UNI para el ciclo 2025-2 ya no se realizará los días lunes 11, miércoles 13 y viernes 15 de agosto de 2025. Este cambio se debe al anuncio del nuevo paro de transportistas en Lima y Callao.

Mediante sus cuentas oficiales, la UNI emitió un comunicado respecto al proceso de admisión 2025-II y al cambio de último minuto. Por ello, si vas a postular a la casa de estudios, conoce las nuevas fechas para rendir la prueba de conocimiento, así como toda la información que debes saber al respecto.

¿Cuándo es el examen de admisión UNI 2025? Nuevas fechas

"Debido al paro de transportistas programado para el 11 de agosto, se están cambiando las fechas de los días que se llevará a cabo los exámenes de admisión correspondientes al proceso de admisión 2025-2 de la UNI.", se informó. Las nuevas fechas serán las siguientes:

Examen de Aptitud Vocacional (solo para Arquitectura): Sábado 9 de agosto

Examen de Aptitud Académica y Humanidades: Miércoles 13 de agosto

Examen de Matemática: Viernes 15 de agosto

Examen de Física y Química: Domingo 17 de agosto.

UNI reprograma los exámenes de admisión 2025-2 debido al paro de transportistas.

"Estos cambios se realizan con el objetivo de garantizar la seguridad de los postulantes, docentes y personal administrativo, evitando inconvenientes durante los días de evaluación.", se agregó.

Cabe destacar, que de acuerdo cronograma compartido en la página de Admisión UNI (admision.uni.edu.pe/admision2025/), el Examen de Admisión Traslado Externo y Titulados o Graduados en otras Universidades y Traslado Externo proveniente de Universidades no licenciadas, será el 13 de agosto.

¿Qué debo llevar para el Examen de Admisión UNI?

La Universidad Nacional de Ingeniería recordó algunos datos que se deben tener en cuenta al momento de postular, puesto que en más de una ocasión se ha podido ver que los aspirantes presentan inconvenientes al momento de ingresar a rendir el examen de admisión. Sigue las recomendaciones:

Llevar DNI y ficha de postulante

No llevar artículos electrónicos, alimentos, bebidas, útiles escolares, accesorios como aretes, pulseras, gorras, capuchas, etc.

Información importante que deben tener en cuenta los postulantes de la UNI.