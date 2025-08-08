- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Colombia vóley
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Motorola
Último minuto | UNI reprograma Examen de Admisión Ordinario 2025-2: revisa las nuevas fechas
¡Atención, postulante! La Universidad Nacional de Ingeniería anunció la reprogramación de sus exámenes de admisión, establecidos para el 11, 13 y 15 de agosto.
Este viernes 8 de agosto, la Universidad Nacional de Ingeniería informó que el Examen de Admisión Ordinario UNI para el ciclo 2025-2 ya no se realizará los días lunes 11, miércoles 13 y viernes 15 de agosto de 2025. Este cambio se debe al anuncio del nuevo paro de transportistas en Lima y Callao.
PUEDES VER: Resultados examen general UNA Puno 2025- II: ver puntaje obtenido y relación de ingresantes
Mediante sus cuentas oficiales, la UNI emitió un comunicado respecto al proceso de admisión 2025-II y al cambio de último minuto. Por ello, si vas a postular a la casa de estudios, conoce las nuevas fechas para rendir la prueba de conocimiento, así como toda la información que debes saber al respecto.
¿Cuándo es el examen de admisión UNI 2025? Nuevas fechas
"Debido al paro de transportistas programado para el 11 de agosto, se están cambiando las fechas de los días que se llevará a cabo los exámenes de admisión correspondientes al proceso de admisión 2025-2 de la UNI.", se informó. Las nuevas fechas serán las siguientes:
- Examen de Aptitud Vocacional (solo para Arquitectura): Sábado 9 de agosto
- Examen de Aptitud Académica y Humanidades: Miércoles 13 de agosto
- Examen de Matemática: Viernes 15 de agosto
- Examen de Física y Química: Domingo 17 de agosto.
"Estos cambios se realizan con el objetivo de garantizar la seguridad de los postulantes, docentes y personal administrativo, evitando inconvenientes durante los días de evaluación.", se agregó.
Cabe destacar, que de acuerdo cronograma compartido en la página de Admisión UNI (admision.uni.edu.pe/admision2025/), el Examen de Admisión Traslado Externo y Titulados o Graduados en otras Universidades y Traslado Externo proveniente de Universidades no licenciadas, será el 13 de agosto.
¿Qué debo llevar para el Examen de Admisión UNI?
La Universidad Nacional de Ingeniería recordó algunos datos que se deben tener en cuenta al momento de postular, puesto que en más de una ocasión se ha podido ver que los aspirantes presentan inconvenientes al momento de ingresar a rendir el examen de admisión. Sigue las recomendaciones:
- Llevar DNI y ficha de postulante
- No llevar artículos electrónicos, alimentos, bebidas, útiles escolares, accesorios como aretes, pulseras, gorras, capuchas, etc.
- 1
Retiro AFP 2025 | ¿Por qué el lunes 4 de agosto representó un día decisivo para la liberación de fondos?
- 2
Últimas noticias de retiro AFP 2025: ¿El nuevo presidente de la Comisión de Economía se opone al desembolso?
- 3
Retiro AFP 2025 de 21,400 soles: Así sería el cronograma de desembolso para afiliados este 2025
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90