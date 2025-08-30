- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Mallorca
- San Lorenzo vs Huracán
- Saprissa vs Alajuelense
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Boca Juniors vs. Aldosivi EN VIVO vía ESPN: hora y dónde ver Liga Profesional Argentina
Mira la transmisión del partido entre Boca Juniors y Aldosivi EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga Profesiona Argentina, este domingo 31 de agosto.
No te pierdas el partido entre Boca Juniors vs. Aldosivi EN VIVO por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, este domingo 31 de agosto desde las 12.30 horas de Lima, Perú, y 14.30 de Argentina. La transmisión del compromisos erá mediante ESPN y a continuación te brindamos todos los detalles para que puedas disfrutarlo.
El 'Xeneize' atraviesa su mejor momento en lo que va del año debido a que acumula dos victorias consecutivas sobre Independiente de Rivadavia y Banfield, por lo que ha escalado a la sexta casilla del Grupo A. Por su parte, los locales marchan en la última casilla del campeonato argentino debido a que hasta ahora no conocen la victoria en el segundo certamen de la temporada.Boca Juniors atraviesa una buena racha.
¿A qué hora juega Boca vs. Aldosivi HOY?
Te brindamos el horario según tu país de reisdencia:
- México y Costa Rica: 11.30 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 12.30 horas
- Bolivia, Venezuela y Chile: 13.30 horas
- Argentina, Paraguay, Brasi y Uruguay: 14.30 horas
¿Dónde ver EN VIVO Boca vs. Aldosivi EN VIVO?
La transmisión del partido entre Boca Juniors vs. Aldosivi por el Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 será transmitido mediante ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el partido totalmente online si cuentas con una suscripción a Disney Plus, conocida plataforma de streaming.
Boca Juniors vs. Aldosivi: posibles alineaciones
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Carlos Palacios; Edinson Cavani.
Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico, Federico Gino; Matías García, Roberto Bochi, Tiago Serrago; Justo Giani, Tobías Cervera.
Últimos resultados de Boca
Estos son sus últimos cinco partidos:
- Boca Juniors 2-0 Banfield
- Independiente 0-3 Boca Juniors
- Boca Juniors 1-1 Racing
- Huracán 1-0 Boca Juniors
- Boca Juniors 1-2 Atlético Tucumán
Últimos resultados de Aldosivi:
Estos son los últimos cinco duelos de Aldosivi:
- Estudiantes 1-0 Aldosivi
- Aldosivi 0-0 Belgrano
- Barracas 3-1 Aldosivi
- Aldosivi 1-2 Argentinos
- Aldosivi 0-0 Newell's
¿En qué estadio juega Boca vs. Aldosivi?
El partido entre Boca Juniors y Aldosivi se llevará a cabo en el Estadio José María Minella, ubicado en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Este conocido recinto deportivo tiene capacidad para albergar hasta 35.180 espectadores en sus tribunas.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00