Boca Juniors vs. Aldosivi EN VIVO vía ESPN: hora y dónde ver Liga Profesional Argentina

No te pierdas el partido entre Boca Juniors vs. Aldosivi EN VIVO por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, este domingo 31 de agosto desde las 12.30 horas de Lima, Perú, y 14.30 de Argentina. La transmisión del compromisos erá mediante ESPN y a continuación te brindamos todos los detalles para que puedas disfrutarlo.

El 'Xeneize' atraviesa su mejor momento en lo que va del año debido a que acumula dos victorias consecutivas sobre Independiente de Rivadavia y Banfield, por lo que ha escalado a la sexta casilla del Grupo A. Por su parte, los locales marchan en la última casilla del campeonato argentino debido a que hasta ahora no conocen la victoria en el segundo certamen de la temporada.

Boca Juniors atraviesa una buena racha.

¿A qué hora juega Boca vs. Aldosivi HOY?

Te brindamos el horario según tu país de reisdencia:

México y Costa Rica: 11.30 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 12.30 horas

Bolivia, Venezuela y Chile: 13.30 horas

Argentina, Paraguay, Brasi y Uruguay: 14.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Boca vs. Aldosivi EN VIVO?

La transmisión del partido entre Boca Juniors vs. Aldosivi por el Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 será transmitido mediante ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el partido totalmente online si cuentas con una suscripción a Disney Plus, conocida plataforma de streaming.

Boca Juniors vs. Aldosivi: posibles alineaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Carlos Palacios; Edinson Cavani.

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico, Federico Gino; Matías García, Roberto Bochi, Tiago Serrago; Justo Giani, Tobías Cervera.

Últimos resultados de Boca

Estos son sus últimos cinco partidos:

Boca Juniors 2-0 Banfield

Independiente 0-3 Boca Juniors

Boca Juniors 1-1 Racing

Huracán 1-0 Boca Juniors

Boca Juniors 1-2 Atlético Tucumán

Últimos resultados de Aldosivi:

Estos son los últimos cinco duelos de Aldosivi:

Estudiantes 1-0 Aldosivi

Aldosivi 0-0 Belgrano

Barracas 3-1 Aldosivi

Aldosivi 1-2 Argentinos

Aldosivi 0-0 Newell's

¿En qué estadio juega Boca vs. Aldosivi?

El partido entre Boca Juniors y Aldosivi se llevará a cabo en el Estadio José María Minella, ubicado en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Este conocido recinto deportivo tiene capacidad para albergar hasta 35.180 espectadores en sus tribunas.