San Lorenzo vs Huracán EN VIVO vía TNT Sports: horario, pronóstico y dónde ver la Liga Profesional
Vía TNT Sports y ESPN Premium, partido de San Lorenzo vs Huracán EN VIVO este sábado por la fecha 7 de la Liga Profesional en el Estadio Pedro Bidegain.
El Estadio Pedro Bidegain será el escenario de un nuevo clásico de la ciudad de Buenos Aires entre San Lorenzo vs Huracán este sábado 30 de agosto, en el encuentro válido por la jornada 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Según la programación, el choque se jugará a partir de las 12:45 horas locales de Perú o las 14:45 horas de Argentina. Además, puedes seguir la transmisión EN DIRECTO vía TNT Sports y ESPN Premium.
PUEDES VER: Mientras Tiago Volpi gana más de 60 mil dólares, revelan el sueldo de Erick Noriega en Gremio
Previa del partido San Lorenzo vs Huracán por la Liga Profesional 2025
San Lorenzo recibirá a Huracán en el Nuevo Gasómetro en búsqueda de los tres puntos. Los 'Cuervos' lograron derrotar por la mínima diferencia a Instituto Córdoba en la reciente fecha de la Liga Profesional 2025, resultado que los motiva a sacar un buen resultado en casa y con el apoyo de su hinchada.
En este nuevo clásico de su historia ante el 'Globito', los 'Santos' tienen la consigna de reafirmar su buen presente en el torneo argentino donde están muy cerca de River Plate, que marcha primero en la Zona B con 12 unidades. El DT Damián Ayude sabe que este enfrentamiento será crucial y no darán ningún punto por perdido.San Lorenzo le ganó a Instituto Córdoba y llega con la moral a tope a su próximo partido
"Sabemos que para la gente no es un partido cualquiera el de Huracán y para nosotros tampoco. Queremos darle la alegría a la gente, somos el termómetro de muchísima gente. Trabajamos con mucha seriedad todos los partidos", expresó en conferencia de prensa.
Al frente, Huracán saldrá con la necesidad de tener que reencontrarse con una victoria después de igualar 1-1 con Unión (Santa Fe) en el Estadio 15 de abril. Actualmente el 'Globo' se encuentra en la cuarta posición con 10 puntos, y dentro de los líderes de la competencia local, por lo que se perfilan para ser un rival de temer.Huracán quiere volver a la senda del triunfo ante San Lorenzo
¿Cuándo juega San Lorenzo vs Huracán?
Según la programación oficial, San Lorenzo tendrá que recibir a Huracán por la jornada 7 de la Liga Profesional 2025 este sábado 30 de agosto en el Estadio Pedro Bidegain.
¿A qué hora juega San Lorenzo vs Huracán?
San Lorenzo y Huracán se verán las caras por la Liga Profesional 2025 a partir de las 12:45 horas locales de Perú o las 14:45 horas de Argentina. A continuación, repasa la guía de horarios en los demás países del continente.
- México: 11:45 horas
- Perú: 12:45 horas
- Ecuador: 12:45 horas
- Colombia: 12:45 horas
- Bolivia: 13:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas
- Argentina: 14:45 horas
- Brasil: 14:45 horas
- Uruguay: 14:45 horas
- Chile: 14:45 horas
¿Dónde ver San Lorenzo vs Huracán?
No te pierdas la transmisión del partido que protagonizarán las escuadras de San Lorenzo vs Huracán EN VIVO por la Liga Profesional 2025 a través de las señales de TNT Sports y TyC Sports Internacional para territorio argentino.
- Argentina: ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: TyC Sports Internacional
- Canadá: Fanatiz Canada
- Chile: TyC Sports Internacional
- Colombia: TyC Sports Internacional
- Ecuador: TyC Sports Internacional
- Internacional: Bet365, Fanatiz Internacional
- Perú: TyC Sports Internacional
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, TyC Sports Internacional
- Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Sports Internacional
- Venezuela: inter, TyC Sports Internacional
San Lorenzo vs Huracán: alineaciones posibles
- San Lorenzo: Orlando Gill; Elías Báez, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Fabricio López; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Matías Reali y Branco Salinardi.
- Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Hugo Nervo, Nicolás Goitea, Tomás Guidara; Leonardo Gil, Leonel Pérez; Rodrigo Cabral, Matko Miljevic, Juan Bisanz; Luciano Giménez.
San Lorenzo vs Huracán: apuestas y pronósticos
Sobre el papel, San Lorenzo es favorito a ganar el partido contra Huracán por la Liga Profesional 2025. Conoce cuánto pagan las casas de apuestas.
|Casas de Apuestas
|San Lorenzo
|Empate
|Huracán
|Betsson
|2.70
|2.55
|3.35
|Betano
|2.62
|2.65
|3.40
|Bet365
|2.55
|2.70
|3.25
|1XBET
|2.61
|2.65
|3.42
San Lorenzo: últimos 5 partidos
- San Lorenzo 1-0 Instituto Córdoba
- Platense 2-1 San Lorenzo
- San Lorenzo 1-0 Vélez Sarsfield
- San Lorenzo 0-1 Tigre
- River Plate 0-0 San Lorenzo
Huracán: últimos 5 partidos
- Unión (Santa Fe) 1-1 Huracán
- Huracán 1-3 Once Caldas
- Huracán 1-0 Argentinos Juniors
- Once Caldas 1-0 Huracán
- Tigre 0-1 Huracán
¿Dónde jugarán San Lorenzo vs Huracán?
El Estadio Pedro Bidegain, ubicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina será el recinto principal donde se midan San Lorenzo y Huracán por la Liga Profesional 2025. Este escenario cuenta con capacidad para recibir un aproximado de 47.964 fanáticos.
