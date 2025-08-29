San Lorenzo vs Huracán EN VIVO vía TNT Sports: horario, pronóstico y dónde ver la Liga Profesional

El Estadio Pedro Bidegain será el escenario de un nuevo clásico de la ciudad de Buenos Aires entre San Lorenzo vs Huracán este sábado 30 de agosto, en el encuentro válido por la jornada 7 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Según la programación, el choque se jugará a partir de las 12:45 horas locales de Perú o las 14:45 horas de Argentina. Además, puedes seguir la transmisión EN DIRECTO vía TNT Sports y ESPN Premium.

Previa del partido San Lorenzo vs Huracán por la Liga Profesional 2025

San Lorenzo recibirá a Huracán en el Nuevo Gasómetro en búsqueda de los tres puntos. Los 'Cuervos' lograron derrotar por la mínima diferencia a Instituto Córdoba en la reciente fecha de la Liga Profesional 2025, resultado que los motiva a sacar un buen resultado en casa y con el apoyo de su hinchada.

En este nuevo clásico de su historia ante el 'Globito', los 'Santos' tienen la consigna de reafirmar su buen presente en el torneo argentino donde están muy cerca de River Plate, que marcha primero en la Zona B con 12 unidades. El DT Damián Ayude sabe que este enfrentamiento será crucial y no darán ningún punto por perdido.

San Lorenzo le ganó a Instituto Córdoba y llega con la moral a tope a su próximo partido

"Sabemos que para la gente no es un partido cualquiera el de Huracán y para nosotros tampoco. Queremos darle la alegría a la gente, somos el termómetro de muchísima gente. Trabajamos con mucha seriedad todos los partidos", expresó en conferencia de prensa.

Al frente, Huracán saldrá con la necesidad de tener que reencontrarse con una victoria después de igualar 1-1 con Unión (Santa Fe) en el Estadio 15 de abril. Actualmente el 'Globo' se encuentra en la cuarta posición con 10 puntos, y dentro de los líderes de la competencia local, por lo que se perfilan para ser un rival de temer.

Huracán quiere volver a la senda del triunfo ante San Lorenzo

¿Cuándo juega San Lorenzo vs Huracán?

Según la programación oficial, San Lorenzo tendrá que recibir a Huracán por la jornada 7 de la Liga Profesional 2025 este sábado 30 de agosto en el Estadio Pedro Bidegain.

¿A qué hora juega San Lorenzo vs Huracán?

San Lorenzo y Huracán se verán las caras por la Liga Profesional 2025 a partir de las 12:45 horas locales de Perú o las 14:45 horas de Argentina. A continuación, repasa la guía de horarios en los demás países del continente.

¿Dónde ver San Lorenzo vs Huracán?

No te pierdas la transmisión del partido que protagonizarán las escuadras de San Lorenzo vs Huracán EN VIVO por la Liga Profesional 2025 a través de las señales de TNT Sports y TyC Sports Internacional para territorio argentino.

San Lorenzo vs Huracán: alineaciones posibles

San Lorenzo : Orlando Gill; Elías Báez, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Fabricio López; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Matías Reali y Branco Salinardi.

: Orlando Gill; Elías Báez, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Fabricio López; Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Matías Reali y Branco Salinardi. Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Hugo Nervo, Nicolás Goitea, Tomás Guidara; Leonardo Gil, Leonel Pérez; Rodrigo Cabral, Matko Miljevic, Juan Bisanz; Luciano Giménez.

San Lorenzo vs Huracán: apuestas y pronósticos

Sobre el papel, San Lorenzo es favorito a ganar el partido contra Huracán por la Liga Profesional 2025. Conoce cuánto pagan las casas de apuestas.

San Lorenzo: últimos 5 partidos

San Lorenzo 1-0 Instituto Córdoba

Platense 2-1 San Lorenzo

San Lorenzo 1-0 Vélez Sarsfield

San Lorenzo 0-1 Tigre

River Plate 0-0 San Lorenzo

Huracán: últimos 5 partidos

Unión (Santa Fe) 1-1 Huracán

Huracán 1-3 Once Caldas

Huracán 1-0 Argentinos Juniors

Once Caldas 1-0 Huracán

Tigre 0-1 Huracán

¿Dónde jugarán San Lorenzo vs Huracán?

El Estadio Pedro Bidegain, ubicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina será el recinto principal donde se midan San Lorenzo y Huracán por la Liga Profesional 2025. Este escenario cuenta con capacidad para recibir un aproximado de 47.964 fanáticos.