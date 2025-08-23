Boca Juniors vs. Banfield EN VIVO vía ESPN: horario y dónde ver Torneo Clausura de Argentina

Por la fecha número 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, Boca Juniors recibirá a Banfield en La Bombonera desde las 16.15 horas de Perú y 18.15 de Argentina, este domingo 24 de agosto y con transmisión exclusiva de TNT Sports. A continuación te brindamos todos los detalles al respecto para que puedas disfrutar de este emocionante compromiso.

El 'Xeneize' marcha en la décimo primera casilla del Grupo A con 6 unidades de 15 disponibles y están obligados a ganar en casa para meterse en la lucha por el título nacional. Por su parte, el 'Taladro' está solo un puesto por encima con 7 puntos y con un triunfo se pondrá sumamente cerca de Barracas central, que tiene 11.

Boca Juniors viene de vencer 3-0 a Independiente Rivadavia.

Boca vs. Banfield: horarios del partido

Te brindamos el horario dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 15.15 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 16.15 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 17.15 horas

Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay: 18.15 horas

¿Dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs. Banfield?

La transmisión del partido por el Torneo Clausura entre Boca Juniors vs. Banfield será mediante la señal de TNT Sports para toda Argentina, mientras que en el resto de Sudamérica podrán ver el emocionante compromiso de la Liga Profesional vía ESPN. Asimismo, si cuentas con una suscripción a Disney Plus, podrás disfrutar el duelo en la mencionada plataforma de streaming.

Boca Juniors vs. Banfield: posibles alineaciones

Boca Juniors: Marchesín, Barinaga, Battaglia, Pellegrino, Blanco, Aguirre, Cepeda, Paredes, Velasco, Merentiel, Cavani.

Marchesín, Barinaga, Battaglia, Pellegrino, Blanco, Aguirre, Cepeda, Paredes, Velasco, Merentiel, Cavani. Banfield: Sanguinetti, Iribarren, Maldonado, Vittor, Abraham, Esquivel, Ríos, Pio, Ríos, Méndez, Ausmendi.

Boca Juniors: últimos partidos

Estos fueron sus últimos cinco partidos:

Independiente Rivadavia 0-3 Boca Juniors

Boca Juniors 1-1 Racing

Huracán 1-0 Boca Juniors

Boca Juniors 1-2 Huracán

Boca Juniors 1-1 Unión Santa Fe

¿En qué estadio juega Boca vs. Banfield?

El partido se jugará en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, que está ubicado en la calle Brandsen 805, en el barrio de La Boca, Buenos Aires, Argentina. Este recinto deportivo tiene espacio para albergar hasta 57.200 espectadores en sus tribunas.