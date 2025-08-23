¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Oviedo y dónde ver EN VIVO partido por LaLiga?

Real Madrid vs Real Oviedo se enfrentarán este domingo 24 de agosto en el Estadio Carlos Tartiere por la fecha 2 de LaLiga EA Sports. La ‘Casa Blanca’ intentará mejorar su imagen tras haber ganado por la mínima en la última jornada y buscará su segundo triunfo consecutivo en el campeonato español. Para que no te pierdas ningún detalle, aquí te dejamos los horarios y canales de transmisión.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Oviedo?

A continuación, te damos a conocer los horarios confirmados en los diversos países para que no te pierdas ningún detalle de uno de los partidos de la semana entre Real Madrid vs Real Oviedo correspondiente a la fecha 1 de LaLiga EA Sports:

Perú, Ecuador y Colombia: 2:30 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3:30 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 4:30 p.m.

México y Centroamérica: 1:30 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 3:30 p.m.

España: 9:30 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO?

Si quieres visualizar en encuentro entre Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO ONLINE GRATIS, por la primera fecha de la LaLiga EA Sports, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Argentina, Uruguay y Paraguay: Disney Plus y ESPN.

Brasil: Zapping, Claro TV Plus, Sky Plus, Vivo Play, Disney Plus y ESPN.

México: Sky Plus y Sky Sports.

Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador: Disney Plus y ESPN.

Venezuela: inter, Disney Plus y ESPN.

Panamá: Bluu, Rush Sports y Sky Sports.

Estados Unidos: ESPN Plus y fuboTV.

España: DAZN, Movistar Plus, Amazon Prime, LaLiga 2 y LaLiga TV Bar.

Real Madrid vs Real Oviedo: Antesala del partido por LaLiga

Real Madrid afrontará este duelo luego de debutar con una victoria por la mínima sobre Osasuna en el Santiago Bernabéu, aunque sin convencer del todo a su afición, dejando serias dudas en el planteo táctico del DT Xabi Alonso.

Real Madrid viene de vencer 1-0 al Osasuna en la primera fecha. Foto: Real Madrid

Los ‘Reyes de Europa’ buscarán mostrar una mejor versión y sumar un triunfo contundente frente a un recién ascendido como Real Oviedo. Para ello contarán con su máxima figura, Kylian Mbappé, autor del único gol en la jornada inicial. Sin embargo, el plantel merengue también deberá sobreponerse a importantes bajas por lesión: Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Endrick.

Por su parte, el Real Oviedo afrontará este compromiso con la motivación de dar la gran sorpresa frente a uno de los clubes más poderosos del campeonato. Además, buscarán reivindicarse con su afición luego del amargo debut, en el que cayeron 2-0 ante Villarreal.