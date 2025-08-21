Lizbeth Ovalle, la transferencia más cara en el fútbol femenino, aterrizará en Estados Unidos

Lizbeth Ovalle rompió un récord histórico en el fútbol femenino al tener la venta más cara en todo el mundo por encima de Naomi Girma. La mexicana que consiguió campeonatos con los Tigres Femenil en la Liga BBVA MX Femenil llegará a reforzar la delantera de Orlando Pride para la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) en los Estados Unidos con un contrato hasta el 2027 con la posibilidad de extensión de un año valorizado por $1.5 millones, según la Agencia AP.

Récord de Lizbeth Ovalle

Lizbeth Ovalle se destacó desde temprana edad en el deporte rey, logrando participar en Mundial Sub-17. Su talento y la facilidad de convertir en goles, le impulsaron a conseguir su contrato oficial en la liga mexicana femenina en 2017 con las Tigres. Durante los ocho años, la Maga permaneció en el club, alcanzado seis títulos y con una marca de 136 goles realizados.

¿Qué equipo fichó Lizbeth Ovalle?

Diversos equipos han seguido de cerca a Lizbeth Ovale con la intención de ficharla, entre ellos se resalta a Houston Dash, que en 2019 preguntó por la delantera. A la lista se suma Barcelona, Real Madrid, West Ham y Angel City que le ofreció 750 mil dólares estadounidenses, pero los Tigres no aceptaron. Último se presentaron Washington Spirit, Gotham y Orlando Pride, inclinándose por este último por la relevante oferta.

Este jueves 21 de agosto, el club morado donde milita la estrella brasileña, Marta y la referente de Zambia, Barbra Banda, confirmó el traspaso de Lizbeth Ovalle. Con un video emotivo donde se muestra las mejoras jugadas y logros alcanzados, se presentó a la mexicana, quien se espera que aterriza este fin de semana en Estados Unidos.

"Estoy que no me la creo, porque después de 9 años que juego y represento a Tigres no es nada fácil decirle adios a una institución tan grande, la que se convirtió no sólo en mi familia sino en mi casa, que yo viví todo el proceso, desde casa club. No sé, obviamente es difícil tomar una decisión así, pero se que también Tigres se queda en buenas manos", expresó la delantera después del anuncio.