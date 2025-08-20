A inicios de agosto, Minnesota Vikings incorporaron a dos jóvenes hombres en la lista de porristas que acompañaran a la franquicia en la temporada 2025, lo que generó diversas opiniones entre aficionados. La medida no fue bien recibida por el senador Tommy Tuberville, quien cuestionó a la Liga de Fútbol Americano (NFL) por permitir esta inclusión, argumentando que con estas decisiones se está relegando a los hombres en deportes tradicionalmente masculinos.

El senador de los Estados Unidos critica a la NFL

Tommy Tuberville es conocido no solo en el ámbito político al desarrollarse como senador, sino también por su trayectoria de casi 21 años como entrenador dfútbol americano universitario. Durante el programa Hot Mic de OutKick con Hutton & Withrow emitido el martes 19 de agosto, el estadounidense expresó su desacuerdo con la postura de la franquicia de Minnesota.

"Quisiera preguntarles a los dueños de la NFL y al comisionado: ¿qué demonios están haciendo?. Si van a ser progresistas y si van a intentar sacar a los hombres de los deportes masculinos, que es lo que están haciendo, intentando tomar el género y convertirlo en una cuestión de género más que de masculinidad, entonces van a tener un gran problema", justificó la autoridad.

Cabe mencionar que los bailarines masculinos han formado parte de liga profesional desde 2018, cuando Quinton Peron y Napoleon Jinies integraron el conjunto de 40 animadores de Los Angeles Rams. Sus actuaciones fueron muy sobresalientes que al año siguiente brillaron en la coreografía del Super Bowl, durante el enfrentamiento contra los New England Patriots en Atlanta, siendo los primeros hombres en actuar en el máximo evento.

¿Quiénes son los porristas masculinos?

En un video publicado por los Vikingos con la frase "La próxima generación de animadoras ha llegado", se confirmó que Blaize Shiek y Louie Conn son los nuevos refuerzos en el equipo de las porristas que participaran en la campaña 2025. De esperarse un momento gratificante se convirtió en una pesadilla, ambos jóvenes recibieron durante semana insultos despectivos y comentario de odio con respecto al rol de la masculinidad.