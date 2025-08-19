Daniel Jones es el quarterback titular de los Colts | La impactante razón que obligó a Steichen tomar esta decisión

Indianapolis Colts sorprendió a los seguidores al revelar que Daniel Jones será el mariscal de campo titular para la temporada 2025-26 de la Liga de Fútbol Americano (NFL), dejando a Anthony Richardson en segundo plano. El entrenador Shane Steichen explicó que la decisión se basó en que la reciente incorporación reúne las características que buscaba para liderar al equipo, como consistencia y capacidad atlética.

¿Por qué Daniel Jones es el quarterback titular de los Colts?

Después de cinco campañas completas en los New York Giants y un breve paso en los Vikings, Daniel Jones se unió a los Colts en marzo del 2025 mediante un contrato de un año valorizado por 14 millones de dólares, con la posibilidad de aumentar en caso consiga alcanzar las bonificaciones e incentivos pactados. Su arribo generó debate dentro del plantel sobre quién será el quarterback permanente del equipo, considerando que Anthony Richardson se perfilaba como el favorito principal.

Cabe mencionar que Richardson regresó a la competencia por el puesto tras ser reemplazado en el periodo anterior por Joe Flacco debido a lesiones, disciplina y la falta de preparación. Luego de múltiples prácticas y los dos juegos de pretemporada, el entrenador Shane Steichen optó por el nuevo ingreso, confiando en sus habilidades y advirtió que no desea que se lo impidan.

"Cuando ambos llegaron, les dejé muy claro que esto va a ser una batalla, y que van a competir por el puesto (...) La operación, la comunicación en la reunión, las revisiones, conseguir que todos estén en sintonía. La consistencia en todo eso, obviamente, será un factor importante", mencionó el coach en la conferencia de prensa de los Colts este martes 19 de agosto.

Jones ha disputado 69 juegos como titular de 70 encuentros durante su carrera profesional en la liga, obteniendo una marca de 70 touchdowns, 47 intercepciones y 15 touchdowns terrestes. Asimismo, consiguió una victoria en los playoffs 2022 con 24 pases completos para 301 yardas. "Es un mariscal de campo veterano que ha jugado mucho fútbol americano. Y cuanto más juegas, más ves, más experiencia tienes para lidiar con problemas, resolverlos en el campo y manejar diferentes situaciones", concluyó Steichen.

¿Cuándo debutará Daniel Jones como quarterback titular en la NFL?

Los Colts debutarán oficialmente en la campaña regular NFL el domingo 7 de septiembre contra los Dolphins, donde Daniel Jones liderará el equipo titular. Sin embargo, tendrá tiempo de perfeccionar la estrategia y comunicación con el equipo en el juego del sábado 23 próximo contra los Cincinnati Bengals por la semana 3 de la pretemporada, ya que la franquicia no ha tenido un buen comienzo cayendo contra los Packers y Ravens.