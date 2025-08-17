Trey Hendrickson se perdería la temporada NFL con los Bengals por esta impactante razón

A pocas semanas del inicio oficial de la Liga de Fútbol Americano (NFL), las franquicias aceleran la conformación de sus plantillas principales y la búsqueda de posibles traspasos para algunos de sus jugadores. En este contexto, los Cincinnati Bengals habrían decidido prescindir de Trey Hendrickson tras no llegar a un acuerdo en las negociaciones para una extensión, y estarían recibiendo ofertas de intercambio a otros equipos interesados.

¿Por qué Trey Hendrickson no jugaría con los Bengals?

Trey Hendrickson comenzó su carrera profesional al ser seleccionado en la tercera ronda del draft 2017 con los New Orleans Saints, para debutar como titular en ese mismo año en la NFL. Cuatro años más tarde después puso fin a su primera etapa para ser la nueva incorporación de los Bengals como agente libre, firmando un contrato de cuatro temporadas con un valor de 60 millones de dólares.

Con contrato vigente hasta el 2025, el ala defensiva ha conseguido una buena campaña anterior con 17.5 capturas, similar a la del 2023. Este desempeño conseguido ha influenciado a que el jugador solicite un aumento de su vínculo. "La comunicación ha sido deficiente en los últimos meses. No se han comunicado directamente con mi agente. Ha sido un poco frustrante", señaló el de la camiseta 91 en abril presente.

Ante la negativa en las negociaciones, se reveló que Hendrickson solicitó un traspaso a principios de la pausa, por lo que, el club había autorizado que el jugador busque un intercambio. Sin concretarse, los Bengals empezaron a recibir ofertas de intercambio. Según NFL Media, los posibles interesados en ficharlo son los Cleveland Browns, Carolina Panthers y los Indianapolis Colts.

Cabe resaltar que el ala defensiva confesó que no está dispuesto para disputar la pretemporada y posiblemente de no jugar en el resto del año. Además, no participó en el programa de los días de campamento de entrenamiento.

¿Los Bengals cuando debutarán en la NFL?

Los Bengals intentarán conseguir su primer triunfo de la pretemporada este lunes 18 de agosto, cuando se enfrente a los Commanders por la semana 2. Posterior, el sábado 23 del mes continuará con su último juego ante los Colts previo al debut del calendario oficial. Con un roster reducido de 53 jugadores confirmados, la franquicia de Cincinnati se medirá ante los Browns el 7 de septiembre para la campaña 2025-26.