¿La artrosis y condromalacia son lo mismo?, por el Dr. Cotillo
El Dr. Luis Cotillo explica a detalle la diferencia entre condromalacia y artrosis en cada uno de sus grados.
Esta es una de las preguntas más frecuentes en consultorio, y la respuesta suele sorprender a muchos. Sí, la condromalacia es un tipo de artrosis que afecta específicamente al cartílago de la rótula. Se trata de un desgaste progresivo que puede generar dolor, chasquidos y dificultad para realizar actividades tan simples como subir escaleras o permanecer mucho tiempo sentado.
Este desgaste se clasifica en cuatro grados. Los grados 1 y 2 corresponden a lesiones leves o moderadas, donde el cartílago aún conserva buena parte de su estructura. En estas etapas, el tratamiento no requiere cirugía: la fisioterapia, el fortalecimiento muscular y la corrección de la biomecánica suelen controlar los síntomas y evitar que la lesión avance. Por eso, la detección temprana es fundamental.
PUEDES VER: ¿Qué es la gonartrosis?, por el Dr. Luis Cotillo
En los grados 3 y 4, el deterioro del cartílago es mayor. Según la condición de cada paciente —su edad, estilo de vida, nivel de actividad y dolor— puede considerarse una cirugía artroscópica para mejorar la función de la rodilla. Sin embargo, no todos los pacientes con estos grados necesitan operarse; la decisión es individual y debe evaluarse con estudios de imagen y una revisión clínica completa.
Acudir al traumatólogo ante el primer síntoma es la clave para evitar complicaciones y permitir un tratamiento oportuno. En Sport Medical evaluamos cada caso con rigor médico y brindamos alternativas terapéuticas personalizadas para que el paciente mantenga su movilidad, reduzca el dolor y pueda continuar con sus actividades sin limitaciones. Tu rodilla merece atención a tiempo.
