¿Qué es la gonartrosis?, por el Dr. Luis Cotillo

Hola, soy el Dr. Luis Cotillo, especialista en Traumatología, Medicina Deportiva y columnista en el Diario Líbero. Hoy quiero hablar sobre una condición cada vez más frecuente en consulta: la gonartrosis, que no es otra cosa que la artrosis de la rodilla. Se trata de un desgaste progresivo del cartílago que, con el paso del tiempo, genera dolor, rigidez y limitación para actividades tan cotidianas como caminar, subir escaleras o ponerse de pie.

La gonartrosis se clasifica en tres grados: leve, moderada y severa. En los casos leves, el tratamiento suele ser conservador y puede manejarse con medicación, cambios en el estilo de vida y fisioterapia dirigida a fortalecer la musculatura que protege la rodilla. En esta etapa, el objetivo es aliviar el dolor, mejorar la movilidad y frenar el avance del desgaste. Por eso, el diagnóstico temprano marca una gran diferencia en la evolución del paciente.

Cuando la gonartrosis progresa a una fase moderada o severa, el dolor se vuelve constante y la limitación funcional es mayor. En estos casos, es muy probable que el tratamiento quirúrgico sea la mejor alternativa para recuperar calidad de vida. Cada paciente debe ser evaluado de manera individual, pero lo más importante es no ignorar los síntomas. Consultar a tiempo con un especialista permite tomar decisiones acertadas y evitar que el daño avance sin control.

