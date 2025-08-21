¿Yeso? Lo que no debe ocurrir después de una lesión, por el Dr. Luis Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, médico especialista en Traumatología y Medicina Deportiva, y hoy quiero hablarte de algo muy importante: lo que no debe ocurrir después de una lesión articular. Muchas veces, los primeros pasos tras un accidente marcan la diferencia entre una recuperación rápida o una complicación que puede dejar secuelas.

Imagina que estás jugando una pichanga con tus amigos y de pronto se te dobla el tobillo. Lo primero que muchos hacen es acudir a emergencia, y está muy bien, pero el problema surge cuando de inmediato se coloca un yeso sin una evaluación detallada. Esa práctica, que aún se ve con frecuencia, puede empeorar la lesión en lugar de ayudar, ya que inmoviliza la articulación de manera innecesaria y retrasa la recuperación funcional.

Las lesiones articulares, como esguinces o torceduras, requieren un diagnóstico adecuado con radiografías o ecografías que permitan descartar fracturas o daños mayores. En la mayoría de casos, el tratamiento inicial incluye reposo, hielo, compresión y elevación, además de una evaluación especializada. El yeso solo está indicado en casos muy específicos y nunca debe colocarse de manera rutinaria.

Por eso, ante una lesión deportiva, lo más recomendable es acudir al traumatólogo lo antes posible. El especialista podrá determinar la gravedad del daño y el tratamiento correcto, que muchas veces incluye fisioterapia temprana para evitar rigidez, pérdida de fuerza y complicaciones a futuro. Recuerda: un manejo inadecuado en los primeros días puede marcar tu desempeño deportivo de por vida.

