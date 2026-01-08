- Hoy:
¿Existe artrosis en otras articulaciones aparte de la rodilla?, por el Dr. Cotillo
El Dr. Luis Cotillo advierte que el dolor persistente en el tobillo, común en exfutbolistas y personas activas, puede ser señal de artrosis y debe evaluarse a tiempo.
Hola, soy el Dr. Luis Cotillo, especialista en Traumatología, Medicina Deportiva y columnista en el Diario Líbero. Con frecuencia, muchos pacientes me preguntan si la artrosis solo afecta a la rodilla o a la cadera. Mi respuesta es clara: la artrosis puede presentarse en distintas articulaciones, y una de las menos reconocidas es el tobillo, especialmente en personas activas o con antecedentes deportivos.
En consulta veo con regularidad el llamado “tobillo del futbolista”, una condición que afecta a adultos jóvenes que han practicado fútbol u otros deportes de impacto durante años. El síntoma más común es un dolor intenso en la parte posterior del tobillo, que limita caminar, correr o incluso estar de pie por mucho tiempo. En la mayoría de casos, este dolor se debe a la formación de osteofitos, conocidos popularmente como “picos de loro”, signos claros de artrosis.
El mayor error es normalizar el dolor y dejar pasar el tiempo. La artrosis no aparece de un día para otro, pero sí progresa si no se trata adecuadamente. Por eso, ante un dolor persistente en el tobillo, mi recomendación es acudir al traumatólogo a tiempo. Detectar la lesión en etapas tempranas puede evitar complicaciones mayores y permitir que el paciente conserve movilidad y calidad de vida.
Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú
El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:
- Ubicación: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima
- Citas: 989 366 436
