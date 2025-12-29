0
LO ÚLTIMO
La Noche Crema y Noche Blanquiazul se jugará el 24 de enero

¿Qué son los meniscos?, por el Dr. Luis Cotillo

El Dr. Luis Cotillo advierte sobre la importancia de no ignorar el dolor en los meniscos.

    Dr. Luis Cotillo
    ¿Qué son los meniscos?, por el Dr. Luis Cotillo
    ¿Qué son los meniscos?, por el Dr. Luis Cotillo
    COMPARTIR

    Hola, soy el Dr. Luis Cotillo, especialista en Traumatología, Medicina Deportiva y columnista en el Diario Líbero. Hoy quiero hablarte de un tema que pasa desapercibido hasta que el dolor se vuelve insoportable: los meniscos y las distintas formas en que pueden romperse. Aunque muchos creen que una molestia en la rodilla “se cura sola”, lo cierto es que estas pequeñas estructuras son clave para tu movilidad y cualquier lesión en ellas merece atención inmediata.

    Los meniscos son dos almohadillas con forma de “C” ubicadas dentro de la rodilla, una hacia el lado interno y otra hacia el externo. Su función es simple pero vital: amortiguar, estabilizar y permitir que la articulación funcione correctamente. Cuando se rompen, el cuerpo lo anuncia claro: dolor al doblar la rodilla, chasquidos, inflamación e incluso episodios en los que la rodilla se “queda trabada”.

    ¿Un cartílago dañado se puede regenerar con ácido hialurónico?

    PUEDES VER: ¿Un cartílago dañado se puede regenerar con ácido hialurónico?, por el Dr. Cotillo

    En el deporte —sobre todo en el fútbol— veo con frecuencia rupturas del cuerno posterior del menisco. Este tipo de lesión es muy común y, cuando se diagnostica adecuadamente, suele tratarse mediante sutura artroscópica. Es decir, anclamos el menisco y lo dejamos en su posición natural para que deje de generar dolor al flexionar la rodilla. La artroscopia, al ser mínimamente invasiva, permite una recuperación más rápida y segura.

    Pero lo más importante es no normalizar el dolor ni automedicarse. Si ya intentó pastillas, reposo o terapia física y la molestia persiste, es probable que exista una ruptura meniscal que necesita evaluación profesional. Acuda al traumatólogo para un diagnóstico certero y un tratamiento que realmente lo ayude. Su rodilla se lo agradecerá con movilidad, estabilidad y, sobre todo, calidad de vida.

    Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

    El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

    • Ubicación: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima
    • Citas: 989 366 436

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Dr. Luis Cotillo
    AUTOR: Dr. Luis Cotillo

    Especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Director general de Sport Medical Center. Trabajé como médico en Club Centro Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

    Lo más visto

    1. Tabla de posiciones de Liga Peruana de Vóley tras triunfo de Universitario y derrota de Alianza

    2. FPV declaró fundado reclamo de Universitario y le quitó 3 puntos a Alianza Lima

    3. Figura de Alianza Lima vóley dejó fuerte mensaje tras críticas de hinchas por perder: "Harta"

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano