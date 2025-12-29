¿Qué son los meniscos?, por el Dr. Luis Cotillo

Hola, soy el Dr. Luis Cotillo, especialista en Traumatología, Medicina Deportiva y columnista en el Diario Líbero. Hoy quiero hablarte de un tema que pasa desapercibido hasta que el dolor se vuelve insoportable: los meniscos y las distintas formas en que pueden romperse. Aunque muchos creen que una molestia en la rodilla “se cura sola”, lo cierto es que estas pequeñas estructuras son clave para tu movilidad y cualquier lesión en ellas merece atención inmediata.

Los meniscos son dos almohadillas con forma de “C” ubicadas dentro de la rodilla, una hacia el lado interno y otra hacia el externo. Su función es simple pero vital: amortiguar, estabilizar y permitir que la articulación funcione correctamente. Cuando se rompen, el cuerpo lo anuncia claro: dolor al doblar la rodilla, chasquidos, inflamación e incluso episodios en los que la rodilla se “queda trabada”.

En el deporte —sobre todo en el fútbol— veo con frecuencia rupturas del cuerno posterior del menisco. Este tipo de lesión es muy común y, cuando se diagnostica adecuadamente, suele tratarse mediante sutura artroscópica. Es decir, anclamos el menisco y lo dejamos en su posición natural para que deje de generar dolor al flexionar la rodilla. La artroscopia, al ser mínimamente invasiva, permite una recuperación más rápida y segura.

Pero lo más importante es no normalizar el dolor ni automedicarse. Si ya intentó pastillas, reposo o terapia física y la molestia persiste, es probable que exista una ruptura meniscal que necesita evaluación profesional. Acuda al traumatólogo para un diagnóstico certero y un tratamiento que realmente lo ayude. Su rodilla se lo agradecerá con movilidad, estabilidad y, sobre todo, calidad de vida.

Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto: