Adrián Ugarriza reveló lo que tuvo que vivir en medio de la guerra en Israel: “Fueron días…”

Los recientes conflictos entre EE. UU. e Israel contra Irán no solo han afectado a diversas personas de a pie, sino también a futbolistas peruanos, como es el caso de Adrián Ugarriza, actual jugador de Kiryat Shmona, de la primera división de Israel. En una reciente conversación con el programa Mano a Mano, el delantero contó lo que tuvo que vivir en medio de la guerra.

En sus palabras, manifestó que el país del Medio Oriente ha normalizado tanto las guerras que ya no tienen miedo de entrar en ellas. No obstante, reconoció que vivió unos días muy pesados e incluso no pudo dormir por dos noches, palabras que reflejan lo que muchos ciudadanos en aquel país experimentan debido a estos conflictos.

Adrián Ugarriza reveló lo que tuvo que vivir en Israel

“Está normalizado; es un país que está preparado y no tiene miedo de entrar en conflicto con ningún país. Incluso, cuando hablamos con los compañeros, algunos lo toman a la broma (…) La última semana antes de la guerra nos dicen: “Oigan, ahora sí va a empezar”, comenzó diciendo el delantero.

“Fueron un par de días tensos, es algo que no se vive así nomás: escuchar las explosiones, las alarmas. Vivía al costado de un compañero y estuvimos casi dos noches sin dormir, y hubo una noche que fue pesada, en la que les dije a los compañeros: “Me tengo que ir”. Una señora entró temblando a la casa (…), tocó la puerta temblando y decía: “¿Qué hacemos?”, y encima hablaba hebreo”, complementó el jugador de 29 años.

Adrián Ugarriza es convocado a la selección peruana

El pasado lunes 16 de marzo, se dio a conocer la lista de convocados de la selección peruana para los amistosos contra Senegal y Honduras. El delantero Adrián Ugarriza forma parte de la convocatoria por lo que tendrá la oportunidad de demostrar su gran rendimiento.

Valor de Adrián Ugarriza

Actualmente, el jugador de Kiryat Shmona tiene un valor de 450 mil euros, de acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, valor que ha ido en aumento desde su llegada a Israel.