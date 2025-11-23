0
EN VIVO
Alianza Lima vs UTC por Liga 1
EN DIRECTO
Peñarol vs Nacional por la final de la Liga AUF

¿Qué debes saber antes de someterte a una artroscopia?, por el Dr. Cotillo

El doctor Luis Cotillo, especialista en Medicina Deportiva, comparte claves sobre la artroscopia, un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo para lesiones articulares.

    Dr. Luis Cotillo
    ¿Qué debes saber antes de someterte a una artroscopia?, por el Dr. Cotillo
    ¿Qué debes saber antes de someterte a una artroscopia?, por el Dr. Cotillo
    COMPARTIR

    Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el Diario Líbero. Hoy quiero contarte qué debes saber antes de someterte a una artroscopia, un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que permite tratar lesiones articulares, especialmente en rodilla, hombro o tobillo. Aunque se trata de una cirugía con alta tasa de éxito, hay aspectos fundamentales que todo paciente debe conocer antes de decidirse a entrar al quirófano.

    Lo primero es asegurarse de que el médico que realizará la operación sea un especialista debidamente acreditado. Verifique que tenga Registro Nacional de Especialista (RNE) otorgado por el Colegio Médico del Perú, lo cual garantiza su formación en Traumatología y Ortopedia. También es importante conocer su experiencia práctica: un cirujano con trayectoria comprobada, que haya trabajado con deportistas o manejado casos complejos, tiene una mejor comprensión de cómo restaurar la función articular de manera segura y eficaz.

    ¿Yeso? Lo que no debe ocurrir después de una lesión, por el Dr. Luis Cotillo

    PUEDES VER: ¿Yeso? Lo que no debe ocurrir después de una lesión, por el Dr. Luis Cotillo

    Además, el paciente debe informarse sobre el procedimiento en sí: qué lesión se va a tratar, cómo será la recuperación, y cuánto tiempo tomará volver a sus actividades normales. La artroscopia, aunque es menos invasiva que una cirugía abierta, requiere una rehabilitación supervisada para obtener resultados óptimos. Una buena comunicación con el especialista permitirá entender los riesgos, beneficios y cuidados posteriores, evitando complicaciones innecesarias.

    En resumen, antes de una artroscopia, asegúrese de estar en manos de un traumatólogo experimentado y certificado. No dude en hacer todas las preguntas necesarias y seguir al pie de la letra las recomendaciones médicas y de fisioterapia. Una preparación adecuada y un equipo médico calificado son la clave para una recuperación rápida y exitosa.

    Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

    El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

    • Ubicación: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima
    • Citas: 989 366 436

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Dr. Luis Cotillo
    AUTOR: Dr. Luis Cotillo

    Especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Director general de Sport Medical Center. Trabajé como médico en Club Centro Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

    Lo más visto

    1. Campeonó dos veces con Alianza Lima y ahora reveló su amor por Universitario: "Soy hincha"

    2. Confirmado: Próximo partido de Perú será transmitido por señal abierta a nivel nacional

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano