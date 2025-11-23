¿Qué debes saber antes de someterte a una artroscopia?, por el Dr. Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el Diario Líbero. Hoy quiero contarte qué debes saber antes de someterte a una artroscopia, un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que permite tratar lesiones articulares, especialmente en rodilla, hombro o tobillo. Aunque se trata de una cirugía con alta tasa de éxito, hay aspectos fundamentales que todo paciente debe conocer antes de decidirse a entrar al quirófano.

Lo primero es asegurarse de que el médico que realizará la operación sea un especialista debidamente acreditado. Verifique que tenga Registro Nacional de Especialista (RNE) otorgado por el Colegio Médico del Perú, lo cual garantiza su formación en Traumatología y Ortopedia. También es importante conocer su experiencia práctica: un cirujano con trayectoria comprobada, que haya trabajado con deportistas o manejado casos complejos, tiene una mejor comprensión de cómo restaurar la función articular de manera segura y eficaz.

Además, el paciente debe informarse sobre el procedimiento en sí: qué lesión se va a tratar, cómo será la recuperación, y cuánto tiempo tomará volver a sus actividades normales. La artroscopia, aunque es menos invasiva que una cirugía abierta, requiere una rehabilitación supervisada para obtener resultados óptimos. Una buena comunicación con el especialista permitirá entender los riesgos, beneficios y cuidados posteriores, evitando complicaciones innecesarias.

En resumen, antes de una artroscopia, asegúrese de estar en manos de un traumatólogo experimentado y certificado. No dude en hacer todas las preguntas necesarias y seguir al pie de la letra las recomendaciones médicas y de fisioterapia. Una preparación adecuada y un equipo médico calificado son la clave para una recuperación rápida y exitosa.

