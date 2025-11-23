- Hoy:
- Partidos de hoy
- Elche vs Real Madrid
- Sport Huancayo vs Cusco
- Alianza Lima vs UTC
- Cerro Porteño vs Libertad
- Peñarol vs Nacional
- Boca Juniors vs Talleres
- Tabla Liga 1
- Tabla Paraguay
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
¿Qué debes saber antes de someterte a una artroscopia?, por el Dr. Cotillo
El doctor Luis Cotillo, especialista en Medicina Deportiva, comparte claves sobre la artroscopia, un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo para lesiones articulares.
Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el Diario Líbero. Hoy quiero contarte qué debes saber antes de someterte a una artroscopia, un procedimiento quirúrgico mínimamente invasivo que permite tratar lesiones articulares, especialmente en rodilla, hombro o tobillo. Aunque se trata de una cirugía con alta tasa de éxito, hay aspectos fundamentales que todo paciente debe conocer antes de decidirse a entrar al quirófano.
Lo primero es asegurarse de que el médico que realizará la operación sea un especialista debidamente acreditado. Verifique que tenga Registro Nacional de Especialista (RNE) otorgado por el Colegio Médico del Perú, lo cual garantiza su formación en Traumatología y Ortopedia. También es importante conocer su experiencia práctica: un cirujano con trayectoria comprobada, que haya trabajado con deportistas o manejado casos complejos, tiene una mejor comprensión de cómo restaurar la función articular de manera segura y eficaz.
Además, el paciente debe informarse sobre el procedimiento en sí: qué lesión se va a tratar, cómo será la recuperación, y cuánto tiempo tomará volver a sus actividades normales. La artroscopia, aunque es menos invasiva que una cirugía abierta, requiere una rehabilitación supervisada para obtener resultados óptimos. Una buena comunicación con el especialista permitirá entender los riesgos, beneficios y cuidados posteriores, evitando complicaciones innecesarias.
En resumen, antes de una artroscopia, asegúrese de estar en manos de un traumatólogo experimentado y certificado. No dude en hacer todas las preguntas necesarias y seguir al pie de la letra las recomendaciones médicas y de fisioterapia. Una preparación adecuada y un equipo médico calificado son la clave para una recuperación rápida y exitosa.
Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú
El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:
- Ubicación: Av. Francisco Javier Mariátegui 1294, Jesús María, Lima
- Citas: 989 366 436
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90