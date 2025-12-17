¡Purga en Sporting Cristal! Anuncian la salida de figura que brilló en Brasil: "Estuvo…"

0
Erickson Acuña
Tras no conseguir el objetivo de la Liga 1 2025, los movimientos comenzaron en Sporting Cristal con miras a la temporada 2026 en la que buscarán revertir la situación. Y es que recientemente, el club celeste confirmó la salida de una de sus figuras que llegó como flamante incorporación.

El equipo rimense ya planifica el plantel con el que peleará el campeonato local y avanzar en la Copa Libertadores. Sin embargo, no contará con algunos elementos. Y es que a las salidas del arquero Jaime Duarte y el lateral Nicolás Pasquini, se sumó una figura que estuvo en Brasil.

Sporting Cristal planifica su plantel de la temporada 2026

“¡Gracias por estos años con la Celeste, Fernando!  Fernando Pacheco no renovará con nuestro club, en el cual estuvo presente desde el Fútbol Formativo y en diferentes momentos con el Plantel Profesional, siendo parte de los planteles que obtuvieron los títulos nacionales de 2016 y 2018. Le agradecemos su esfuerzo y profesionalismo durante estos años. ¡Muchos éxitos!”, indicó el club en sus redes sociales, generando diversas reacciones en los aficionados.

Noticia en desarrollo…. 

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

